KI‑Innovationen treiben neue Strom- und Rechenzentrenbooster an

Ein detaillierter Blick auf die Investitionen des Hedgefonds Situational Awareness LP in Solarunternehmen T1 Energy und den Krypto‑Miner HIVE Digital Technologies, die beide die KI‑Infrastruktur unterstützen. Der Artikel erläutert die beteiligten Geschäftszweige, die aktuellen finanziellen Entwicklungen und die strategische Logik hinter dem Zusammenspiel von Energieversorgung und KI-Rechenzentren.

Künstliche Intelligenz formt die Welt nicht nur in Software, sondern auch physisch. Rechenzentren , die die Nachfrage nach KI-Berechnungen bedienen, benötigen enorme Strommengen, die laut dem Marktbeobachter Epoch AI alle sieben Monate verdoppeln.

In diesem Kontext rücken zwei Arten von Unternehmen ins Rampenlicht: Bitcoin‑Miner, die ihre bestehenden Rechenzentren für KI‑Anwendungen umrüsten, und Solarhersteller, die den steigenden Energiebedarf abdecken wollen. Leopold Aschenbrenner, ein 24-jähriger ehemaliger OpenAI‑Forscher, Gründer des Hedgefonds Situational Awareness LP, verwaltet heute über 13 Milliarden US‑Dollar. Er hat seinen Fokus auf Unternehmen gelegt, die das immense Wachstumspotenzial der KI‑Infrastruktur mit dem Bedarf an nachhaltiger Energie kombinieren.

T1 Energy Inc. (NYSE: TE), ein Unternehmen mit Wurzeln im norwegischen Batteriehersteller FREYR Battery, hat im Jahr 2025 seine Strategie neu ausgerichtet und konzentriert sich nun ausschließlich auf die Herstellung von Photovoltaik‑Modulen und Solarzellen in den USA. Bereits in Dallas betreibt T1 Energy eine 5‑Gigawatt‑Modulfabrik; in Austin wird gegen Ende 2026 eine Solarzellen‑Fertigungsanlage in Betrieb genommen. Das Management schätzt, dass die Nachfrage die gesamte geplante Produktionskapazität für die Jahre 2027 und 2028 bereits übersteigen wird.

Im Jahr 2025 erzielte die Firma einen Umsatz von 755 Millionen US‑Dollar, ein Vielfaches des Vorjahres, obwohl die Modulfertigung erst noch rechtzeitig im Betrieb war. Das Unternehmen dreht aktuell noch nicht die Seite, dafür trägt es hohe Anlaufkosten und Zollbelastungen in den Vordergrund, die die Gewinnmarge belasten. Im selben Quartal erwarb Aschenbrenners Fonds 10 Millionen T1‑Energy‑Aktien im Wert von rund 44 Millionen US‑Dollar. Am Tag der Veröffentlichung stieg die Aktie über 23 %.

Das Investment ist ein logischer Schritt in Aschenbrenners Gesamtstrategie, die auf den wachsenden Stromverbrauch von KI‑Rechenzentren abzielt und die Möglichkeit betont, diesen Bedarf durch schnell wachsende US‑Solarkapazitäten zu decken. T1 Energy positioniert sich damit im Schnittpunkt von Energie‑Reshoring und dem steigenden Strombedarf von KI‑Infrastrukturen. HIVE Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das seit 2017 als Pionier im Bereich Krypto‑Mining gilt und Rechenzentren in Kanada, Schweden und Paraguay betreibt - ausschließlich mit erneuerbarer Energie.

Das Geschäftsmodell hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Neben dem klassischen Bitcoin‑Mining investiert HIVE über seine Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing in GPU‑Cloud‑ und KI‑Rechenleistungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte HIVE einen Umsatz von 115 Millionen US‑Dollar. Die Bitcoin‑Hashrate stieg auf 25,1 EH/s, während die wiederkehrenden Erlöse aus dem High‑Performance‑Computing-Bereich 35 Millionen US‑Dollar erreichten.

Im Mai 2026 kündigte HIVE den Bau einer KI‑Gigafactory im Großraum Toronto an: eine 320‑Megawatt‑Anlage, die über 100.000 GPUs beherbergen soll, mit einer geplanten Investition von rund 3,5 Milliarden kanadischen Dollar und soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 in Betrieb gehen. Aschenbrenners Fonds eröffnete im ersten Quartal 2026 eine Position von rund 3,4 Millionen HIVE‑Aktien im Wert von etwa 6,4 Millionen US‑Dollar.

Das Kalkül ist klar: Bitcoin‑Miner verfügen bereits über Stromverträge, Kühlung und die physische Infrastruktur, die für den Betrieb von KI‑Rechenzentren erforderlich ist. Durch die Umrüstung kann die Infrastruktur schneller und kostengünstiger auf KI‑Anforderungen umgestellt werden als bei einem komplett neuen Bau. Sowohl HIVE als Betreiber der Recheninfrastruktur als auch T1 Energy als Stromlieferant teilen dieselbe Grundüberzeugung: Die höchstprofitablen Renditechancen der KI‑Ära entstehen nicht allein in der Software, sondern vor allem in der physischen Infrastruktur, die sie ermöglicht.

Der Aufstieg eines Investors wie Aschenbrenner, der in 18 Monaten von 254 Millionen Dollar auf über 13 Milliarden Dollar aufgestiegen ist und auf diese Wette setzt, verleiht der These zusätzliches Gewicht - trotz erheblicher Ausführungsrisiken beider Investments. Die Kernbotschaft der Geschichte ist, dass der Energiebedarf der KI‑Infrastruktur ein entscheidendes Wachstumssegment darstellt und Unternehmen, die sowohl die Stromversorgung als auch die notwendige Rechenleistung bereitstellen, sich in einer vorteilhaften Position befinden.

Diese Investitionen kommen zudem von einem Investor, der bereits eine beeindruckende Performance vorweisen kann und damit das Bedürfnis unterstreicht, die KI‑Wirtschaft durch physische Infrastruktur zu skalieren. Aus dieser Analyse geht hervor, dass die Investitionslandschaft für KI‑zentrierte Stromversorgung und Rechenzentren stark wächst und dass spezialisierte Plattformen wie HIVE und T1 Energy Schlüsselakteure sind. Das Zusammenspiel von erneuerbarer Energie, bestehenden Rechenzentren und der rasanten Expansion von KI‑Anwendungen schafft ein komplexes, aber hochbelohnendes Ökosystem, das die zukünftige Dynamik der Technologiebranche prägen wird





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