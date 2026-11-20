Experte Stefan Tewes analysiert 60 KI-Zukunftsjobs bis 2032. Von Robotik-Pflegekräften bis zu Geschmacksprogrammierern: Erfahren Sie, welche Berufe ohne Studium gut bezahlt sind und wie Sie den Einstieg meistern.

Die deutsche Arbeitsmarktlandschaft steht vor einem tiefgreifenden Wandel, der durch die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) angetrieben wird. Laut Prognosen von Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Tewes könnten in den kommenden fünfzehn Jahren bis zum Jahr 2032 rund 800.000 bestehende Jobs in Deutschland wegfallen. Gleichzeitig entsteht jedoch ein vergleichbar großes Volumen an neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, die speziell auf diese technologischen Veränderungen zugeschnitten sind. Professor Tewes hat diese Dynamik im Auftrag von BILD analysiert und dabei 60 mögliche Zukunftsberufe identifiziert, die in dieser Zeit an Bedeutung gewinnen werden.

Hohe Gehälter ohne akademische Hürden

Eines der erstaunlichsten Ergebnisse der Untersuchung von Professor Stefan Tewes ist, dass für viele dieser neuen Positionen weder ein klassisches Hochschulstudium noch tiefgreifende Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Analysen zeigen, dass die bisherige berufliche Erfahrung oft als ideales Sprungbrett für einen Karrierewechsel in diese innovativen Felder dienen kann. Die potenziellen Einkommensmöglichkeiten in diesen Sektoren sind beeindruckend hoch und übersteigen deutlich die durchschnittlichen Branchenlöhne in traditionellen Handwerks- oder Dienstleistungsberufen.

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Spezifische Berufsgruppen, die in der Zukunft einen besonderen Bedarf verzeichnen werden, sind unter anderem Robotertrainer. Für diese Rolle werden Bruttogehälter von bis zu 5300 Euro im Monat als erreichbar eingestuft. Noch anspruchsvoller ist die Position einer Pflegefachkraft für Assistenzrobotik, bei der bis zu 5900 Euro brutto monatlich realisierbar sein sollen. Diese Zahlen belegen, dass technische Nahversorgung und digitale Steuerungsaufgaben stark nachgefragt sind und entsprechend honoriert werden.

Spezialisten und sensorische Aufgaben

Neben den genannten Rollen fallen auch Nischenspezialisten mit extrem hohem Gehaltspotenzial auf. Experten für komplexe KI-Systeme könnten im Jahr 2032 sogar mit einem Gehalt von bis zu 8500 Euro brutto im Monat rechnen. Diese Position erfordert ein tiefes Verständnis der Systemarchitekturen und der menschlichen Interaktion mit der Technologie, stellt jedoch eine der am höchsten bezahlten Karrieremöglichkeiten im Kontext der digitalen Transformation dar. Die Spannbreite der Gehälter zeigt die enorme wirtschaftliche Relevanz dieser Tätigkeitsfelder auf.

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Ein weiterer interessanter Berufszweig, der im Bericht von Professor Stefan Tewes erwähnt wird, ist der der Geschmacksprogrammierer. Für diese kreative Schnittstelle zwischen Sensorik und Technologie werden Gehälter von bis zu 5600 Euro brutto monatlich prognostiziert. Diese Rolle unterstreicht, dass die KI-Revolution nicht nur harte technische Fähigkeiten erfordert, sondern auch sensorische und menschliche Aspekte in die Automatisierung einbezieht, was neue Karrierewege für Köche und Feinschmecker eröffnen kann.

Praktischer Einstieg und Karriereplanung

Um Interessenten bei der Navigation durch diesen sich wandelnden Markt zu unterstützen, stellt BILD einen umfangreichen Job-Finder zur Verfügung, der alle 60 identifizierten Berufe detailliert auflistet. Dieses Tool geht über eine reine Namensnennung hinaus, indem es mögliche Gehaltsspannen für jede Position transparent darstellt und konkrete Wege aufzeigt, wie der Einstieg in diese Zukunftsjobs gelingen kann. Die Datenbank dient als strategischer Leitfaden für Arbeitnehmer, die ihre berufliche Ausrichtung im Zeichen der Automatisierung überdenken.

Besonders wertvoll für die individuelle Berufsplanung ist die Funktion des BILDplus-Job-Finders, die es Nutzern ermöglicht, ihr aktuelles Gehalt einzugeben. Das System berechnet daraufhin die potenzielle Differenz und zeigt auf, wie viel mehr Einkommen in einem der prognostizierten Zukunftsjobs möglich ist. Diese datenbasierte Vergleichsmethode hilft dabei, den finanziellen Hebel eines Karrierewechsels präzise zu quantifizieren und bietet eine fundierte Grundlage für Entscheidungen über Weiterbildung oder Umschulung im Hinblick auf das Jahr 2032.