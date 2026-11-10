KI-Katzenklappe Flappie: Katzen umgehen Sicherheitsmechanismus

Flappie Technologies verkauft die erste KI-Katzenklappe mit Gesichtserkennung. Doch Katzen tricksen die Sperre aus. Wir zeigen, wie das System funktioniert und warum es scheitert.

Die Marke Flappie Technologies hat sich mit ihrer KI-Katzenklappe einen Namen gemacht, doch ihre intelligente Technik stößt auf unerwartete Grenzen. Der Hersteller aus Deutschland verspricht durch Gesichts- und Gegenstandserkennung, dass nur das eigene Haustier ins Haus darf. Doch die realen Testergebnisse der vierbeinigen Kunden zeigen ein anderes Bild: Viele Tiere haben bereits Wege gefunden, die digitalen Barrieren zu überlisten.

Funktion und Verriegelungsfehler

Das Kernstück der Technologie ist eine Kamera, die vor der Tür montiert wird und jedes Tier analysiert, das sich der Öffnung nähert. Die künstliche Intelligenz soll unterscheiden, ob es sich um das eigene Haustier oder einen Fremdkörper handelt. Dabei prüft das System auch, ob die Katze etwas im Maul trägt. Sollte die Kamera ein Objekt wie eine Maus erkennen, blockiert die Klappe den Zugang sicher, um das Haustier am Beutezug zu hindern. Bislang wurden über 3.000 Exemplare dieses Systems verkauft, wobei die Katzen selbst als die kritischsten Tester gelten.

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Denis Widler, Mitgründer und CEO von Flappie Technologies, gibt offen zu, dass die Anfangsversionen der Klappe noch Schwachstellen aufwiesen. Ursprünglich verriegelte die Mechanik die Tür nur in einer Richtung. Clevere Stubentiger begriffen schnell, wie sie dieses Detail ausnutzen konnten. Sie krallten ihre Pfoten einfach in die Klappe und zogen sie von innen auf, was die technische Sperre vollständig umging. Diese Lücke in der Hardware-Logik ermöglichte es den Tieren, die Absicht der Erfinder zu durchkreuzen.

Katzen lernen Systeme zu umgehen

Die Anpassungsfähigkeit der Haustiere ist dabei enorm hoch. Nach Angaben des Unternehmens haben Katzen schnell herausgefunden, dass sie mit der Kralle in die Klappe greifen und sie so aufziehen können. Dies geschah trotz der digitalen Erkennung. Die Klappe ist zudem in der Lage, verschiedene Objekte im Maul zu identifizieren. Aufnahmen zeigten laut Hersteller nicht nur tote Mäuse, sondern auch Plüschtiere oder sogar eine Bratwurst. Das System reagiert grundsätzlich darauf, indem es den Eingang gesperrt, sobald ein Objekt detektiert wird.

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Doch auch neue Software-Updates stoßen an physikalische Grenzen. Schnelle Katzen, die sehr schnell durch die Öffnung schießen, können die Sperre umgehen. Für solche Fälle bietet die Flappie-Klappe eine Einstellung an, die den Eingang während der Prüfung kurz verriegelt hält. Dennoch bleibt das Problem bestehen, dass die Technologie nicht alle physischen Tricks der Tiere verhindern kann. Die Interaktion zwischen Tierintelligenz und technischer Sicherheit bleibt ein ständiges Wettrüsten.

Technische Spezifikationen und Preise

Für die nächtliche Nutzung verfügt die Klappe über eine Infrarotkamera mit Infrarotlicht, um auch bei Dunkelheit klar zu sehen. Seit September 2026 gibt es zudem die Funktion "Cat ID", die es erlaubt, eigene von fremden Katzen zu unterscheiden. Dies geschieht ohne Chip oder Halsband des Tieres. Der Hersteller gibt an, 97 von 100 richtig erkannte eigene Katzen sowie 96 von 100 fremde Katzen zu identifizieren, die draußen bleiben sollen. Diese Statistiken sollen die Genauigkeit des Algorithmus unter Beweis stellen.

Die Anschaffung der KI-Katzenklappe kostet aktuell 479 Euro. Für Katzenhalter, die öfter neben toten Mäusen im Bett aufwachen oder die Katzen der halben Nachbarschaft mitversorgen müssen, könnte sich diese Investition durchaus lohnen. Die Kosten stehen jedoch in Relation zu den begrenzten Erfolgen bei der Verhinderung von Einbrüchen durch kreative Haustiere. Die Technologie bietet Sicherheit, ist aber keine vollständige Lösung gegen die natürliche Neugier und List von Katzen.