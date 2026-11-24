Thüringens Digitalminister will die Landesverwaltung mit einem KI-Kompetenzzentrum beim Einsatz Künstlicher Intelligenz unterstützen. Geplanter Start: 2027. Welche Aufgaben es übernehmen soll.

Thüringen s Digitalminister will die Landesverwaltung mit einem KI-Kompetenzzentrum beim Einsatz Künstlicher Intelligenz unterstützen. Geplanter Start: 2027. Welche Aufgaben es übernehmen soll. Erfurt - Thüringen s Landesregierung plant ein KI-Kompetenzzentrum für die Landesverwaltung.

Es soll zur zentralen Anlaufstelle für alle Ressorts werden, sagte Thüringens Digitalminister Steffen Schütz der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der Start ist für 2027 geplant.

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"Es stellt verständliche Leitfäden, Schulungsangebote und praktische Hilfsmittel bereit. So schaffen wir Orientierung und stärken die KI-Kompetenz unserer Beschäftigten.

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" Schütz sieht im Einsatz Künstlicher Intelligenz große Chancen für die Verwaltung - etwa bei der Erledigung von Routinearbeiten, der schnellen Auswertung von Informationen und der Entlastung von Beschäftigten. Die Technologie werfe aber auch neue rechtliche, technische und organisatorische Fragen auf.

"Es wäre weder sinnvoll noch wirtschaftlich, wenn jedes Ministerium die Antworten immer wieder allein erarbeiten müsste", so Schütz. Ziel sei es, den Einsatz von KI in der Landesverwaltung sicherer, einfacher und wirtschaftlicher zu gestalten.