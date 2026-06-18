KI-Manipuliertes Hitler-Foto: Deutscher Fan erstattet Anzeige nach viralem Fake

Ein gefälschtes Foto, das einen deutschen Fußballfan als Adolf Hitler zeigt, geht viral. Der echte Fan erstattet Anzeige, nachdem die KI-Manipulation technisch nachgewiesen wurde. Ein Fall von Persönlichkeitsrechtsverletzung mit internationaler Reichweite.

Ein manipuliertes Foto, das einen deutschen Fußballfan während der WM-Feierlichkeiten scheinbar als Adolf Hitler zeigt, hat international für Aufsehen gesorgt. Das gefälschte Bild, das auf der Plattform X viral ging und über eine Million Aufrufe erreichte, zeigt einen Mann, der einem deutschen Tor jubelnd zusieht, jedoch durch künstliche Intelligenz so verändert wurde, dass er wie der ehemalige Diktator Adolf Hitler aussieht.

Der ursprüngliche Beitrag auf X, in englischer Sprache verfasst, behauptete, deutsche Fans würden den Elfmeter von Kai Havertz feiern. Der tatsächlich auf der Jubelszene sichtbare Fan, Jan Weitzel aus Alsfeld in Hessen, meldete sich beim Radiosender hr3 zu Wort und zeigte sich schockiert. Er gab an, sich selbst auf dem manipulierten Bild nicht wiedererkennen zu können, während sein Sohn die Veränderung bemerkte.

Weitzel betonte, dass ihm zunächst nicht bewusst war, welche Reichweite das gefälschte Bild erzielen würde, und dass es für ihn offensichtlich sei, dass das Bild nicht echt sein könne. Die ursprüngliche, nur wenige Sekunden im Fernsehen gezeigte Jubelszene war mithilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert worden. Weitzel hat nach eigenen Angaben sowohl in Deutschland als auch in den USA Anzeige erstattet, wobei seine Familie und Freunde ihn unterstützten.

Er berichtet von Kontakt zum FBI, da vermutet wird, dass der Täter aus den USA stammt. Der Familienvater plant, den Fall mit einem Anwalt unter dem Gesichtspunkt von Medien- und Persönlichkeitsrechten juristisch aufzuarbeiten, möchte sich jedoch die Freude an der WM nicht nehmen lassen. Am Samstag wird er gemeinsam mit seinem Sohn in Toronto das zweite deutsche Vorrundenspiel besuchen.

Die Fotomanipulation ließ sich technisch nachweisen: Eine Analyse identifizierte ein sogenanntes SynthID-Wasserzeichen, ein unsichtbares digitales Kennzeichen, das von Anbietern wie Google und OpenAI zur Markierung KI-generierter Inhalte verwendet wird. Beim Hochladen des Bildes in das OpenAI-Verifizierungstool erscheint der Hinweis, dass der Inhalt mit OpenAI-Tools generiert wurde und ein SynthID-Wasserzeichen von OpenAI entdeckt wurde.

Zudem existiert ein Video, das auf dem gefälschten Bild basiert und von KI erstellt wurde. Darin wird die Szene animiert dargestellt, wobei ein Teil der Fans den rechten Arm zum Hitlergruß ausstreckt. Typische KI-Fehler, wie eine willkürlich springende Sekundenzahl in der Spielzeitanzeige, liefern weitere Hinweise auf die Manipulation





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