KI-Models und VMC-Agency: Neue Wirtschaftsweise im digitalen Marketing

Die VMC-Agency von Nikolaj Georgiew nutzt KI-Zwillinge für Werbung. Amateure wie Bille verdienen bis zu 1700 Euro pro Einsatz ohne Vor-Ort-Arbeit im Gegensatz zu traditionellen Shootings.

Die Branche der digitalen Werbung erlebt einen drastischen Wandel durch den Einsatz künstlicher Intelligenz, wobei die VMC-Agency von Nikolaj Georgiew aus Hannover eine führende Rolle bei dieser technologischen Revolution einnimmt. Statt auf physische Präsenz oder aufwendige Locations zu setzen, erzeugt diese Agentur fotorealistische Avatare, die als KI-Models fungieren und für Werbekampagnen lizenziert werden. Dies ermöglicht es Unternehmen, visuell ansprechende Inhalte zu produzieren, ohne dass die dargestellten Personen tatsächlich vor einer Kamera stehen müssen, was die Effizienz im Marketing signifikant erhöht.

KI-Zwillinge ersetzen traditionelle Model-Shootings

Nikolaj Georgiew hat seine Karriere als Fotograf für Prominente und Musiker wie Dieter Bohlen genutzt, um seine Expertise in der visuellen Darstellung in den Bereich der künstlichen Intelligenz zu transferieren, indem er digitale Zwillinge erstellt, die rechtssicher in kommerziellen Kontexten eingesetzt werden können. Der Prozess beginnt mit minimalen Vorleistungen: Ein paar Referenzfotos und eine Sedcard genügen bereits, um aus einer beliebigen Person einen werbefähigen digitalen Avatar zu formen, der anschließend in der Datenbank der Agentur verfügbar ist. Kunden wählen dann das gewünschte Gesicht aus der Kartei aus und sichern sich die Nutzungsrechte für das digitale Abbild, wodurch der Arbeitsaufwand für das Model auf Null reduziert wird.

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Amateure und Profis nutzen KI für Einkünfte

Zu den Kunden der VMC-Agency gehören nicht nur private Laien, die ihr Gesicht digital vermieten möchten, sondern auch etablierte Profis wie der Schauspieler Nick Wilder, die ihre Images zur Generierung von KI-generierten Werbefotos nutzen, um ihre Marktnische zu erweitern und neue Einnahmequellen zu erschließen. Ein prominentes Beispiel für diese neue Form der Teilhabe ist Bille, eine fünfzigvierjährige Lehrerin aus Vaihingen, die noch nie in ihrem Leben professionell gemodelt hat, aber durch die einfachen Referenzfotos ihres Sohnes einen digitalen Zwilling erhielt, der nun in Werbespots oder Katalogen erscheinen kann.

Hohe Honorare bei null physischem Einsatz

Die finanzielle Attraktivität dieses Geschäftsmodells wird deutlich, wenn man die Honorare betrachtet, die Georgiew für die Lizenzeierung seiner KI-Gesichter verlangt und die sich an den üblichen Marktpreisen für reale Produktionen orientieren, wobei die Einnahmen für Amateur-Models bei zweihundertfünfzig Euro beginnen und für umfangreiche Projekte wie einen Kinospot bis zu siebzehnhundert Euro betragen können. Diese Zahlungsmuster schaffen ein erhebliches Einkommenspotenzial für die abgebildeten Personen, die keinerlei Zeit vor der Kamera investieren müssen, während sie gleichzeitig die Kontrolle über ihre digitale Identität behalten und diese strategisch für Marketingzwecke einsetzen.

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Rechtssicherheit durch professionelle Strukturierung

Eine zentrale Herausforderung bei der Nutzung von KI-Bildern ist die rechtliche Absicherung, weshalb Georgiew betont, dass man sich nicht einfach am Computer ein Gesicht zusammenbauen und veröffentlichen darf, ohne die entsprechenden Genehmigungen einzuholen, um Abmahnungen oder Klagen zu vermeiden. Aus diesem Grund arbeitet die VMC-Agency eng mit einem spezialisierten Datenschutzbeauftragten zusammen, um sicherzustellen, dass die Erzeugung und Lizenzierung der KI-Gesichter strikt den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht und die Privatsphäre der abgebildeten Personen gewahrt bleibt.

Zukunftsausblick und konkrete Einsatzszenarien

Die Akzeptanz dieser Technologie wächst zusehends, wie Bille zeigt, die das Projekt als spannend empfindet und sofort bereit wäre, einen Werbeclip für Reisen oder Hunde zu drehen, sollte eine entsprechende Buchung erfolgen, was die hohe Flexibilität und den geringen Widerwillen gegenüber dieser innovativen Form der Selbstvermarktung unterstreicht. Die VMC-Agency positioniert sich somit als Knotenpunkt zwischen traditioneller Kreativbranche und neuer Technologie, indem sie eine Brücke schlägt, die es normalen Menschen ermöglicht, ihre visuelle Präsenz monetarisiert und kontrolliert in den digitalen Raum zu bringen.