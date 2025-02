KI Monetarisierung: Potenziale des KI-Booms

Podcast-Folge zum Thema Künstliche Intelligenz und ihre Monetarisierungspotenziale im Tech-Bereich. Experten diskutieren Wachstumsraten, Branchenpotenziale und Herausforderungen im Zusammenhang mit der KI-Entwicklung.

Künstliche Intelligenz (KI) bleibt das bestimmende Thema im Technologie -Sektor. Unternehmen investieren Milliarden, um ihre Produktivität mit KI-Tools zu steigern. Doch wie lässt sich mit KI nachhaltig Umsatz generieren? Die Monetarisierung steht noch am Anfang.

In der aktuellen Podcast-Folge widmen wir uns diesen und weiteren Themen mit Hagen Ernst, stellvertretender Leiter Research: Welche Wachstumsraten sind aus Anlegersicht zu erwarten und welche Branchen profitieren am meisten vom KI-Boom? Marketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise.





