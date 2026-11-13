KI-Simulation der toten Erde: Wie Planeten Leben vorwagen

Die University of Washington simulierte eine lebenslose Erde. Das Modell hilft, falsche Biosignale in Exoplaneten-Atmosphären von echten biologischen Spuren zu unterscheiden.

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung der University of Washington hat ein neues Computermodell vorgestellt, das simuliert, wie sich unser Planet entwickelt hätte, wäre niemals Leben entstanden. Die Wissenschaftler nutzten künstliche Intelligenz, um Milliarden von Jahren geologischer und chemischer Prozesse auf einer virtuellen Erde durchzuspielen, um bessere Kriterien für die Suche nach außerirdischer Zivilisation zu schaffen.

Simulation einer vollkommen lebenslosen Welt

Die Studie präsentiert eine detaillierte Visualisierung einer Erde ohne jegliches biologisches Leben, die durch KI-Algorithmen auf Basis der wissenschaftlichen Ergebnisse erstellt wurde. In dieser simulierten Welt gibt es blaue Ozeane und Wolken, die über die Kontinente ziehen, aber an Land wächst kein einziger Baum und kein Grashalm. Es gibt keine Vögel, keine Menschen, keine Städte, keine Straßen und auch kein Licht in der Nacht.

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Das technische Modell verbindet Prozesse aus dem Erdkern und dem Erdmantel mit der Erdkruste, den Ozeanen, dem Klima und der Atmosphäre. Es berücksichtigt dabei sowohl die tiefen Vorgänge im Inneren des Planeten als auch die Veränderungen an der Oberfläche. Durch diese Verknüpfung der verschiedenen geosphärischen Schichten entstand eine realistische Darstellung eines erdähnlichen Himmelskörpers, der rein physikalisch und chemisch funktioniert.

Unterscheidung von Biosignalen im Weltraum

Künftige Weltraumteleskope werden die Atmosphären ferner, erdähnlicher Planeten untersuchen und gezielt nach Spuren von Leben suchen. Das neu entwickelte Computermodell dient dabei als entscheidende Gegenprobe für diese Missionen. Es zeigt auf, welche atmosphärischen Signale auch ohne biologische Aktivität durch natürliche geologische Prozesse entstehen können.

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Studienautorin Samantha Gilbert-Janizek erklärte, dass das Modell demonstriere, wie bewohnbare, aber unbelebte Planeten bewohnte Planeten imitieren könnten. Ein Exoplanet könnte für unsere Teleskope genau wie eine zweite Erde aussehen, mit flüssigem Wasser, einer stabilen Atmosphäre und lebensfreundlichen Temperaturen, während er gleichzeitig vollkommen leer und tot wäre.

Wichtige Implikationen für die Astrobiologie

Die Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass ein Planet durchaus bewohnbar sein kann, ohne tatsächlich von Leben bewohnt zu sein. Ein solcher Planet könnte über Milliarden von Jahren hinweg flüssiges Wasser und Bedingungen bieten, unter denen Leben grundsätzlich möglich wäre, auch wenn es dort nie entstanden ist.

Dieser Befund ist von großer Bedeutung für die moderne Suche nach außerirdischem Leben, da er das Risiko von Falschpositiven minimiert. Astronomen können nun Daten, die von fernen Planeten gesendet werden, kritischer bewerten und zwischen echten biologischen Markern und rein geologischen Imitationen unterscheiden. Die Studie bietet somit eine wichtige Grundlage für die Interpretation zukünftiger Beobachtungsdaten aus dem tiefen All.