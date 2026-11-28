Nicht nur das Training steht im Fokus: Für erzeugte Inhalte könnte eine neue Vergütung fällig werden.

Wann darf die KI mit von Menschen geschaffenen Werken trainiert werden? Diese Frage stellte sich auch die Bundesregierung und schlägt jetzt eine neue Strategie vor, um das Urheberrecht zu stärken.

Die Bundesregierung schlägt im Ringen um ein faires Urheberrecht im Zeitalter Künstlicher Intelligenz ein neues europäisches Vergütungsmodell vor. Das geht aus einer Stellungnahme der Bundesregierung zur EU-Konsultation zum Urheberrecht hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Anbieter generativer KI-Dienste sollen demnach künftig auch für die Erzeugung von Inhalten zahlen – etwa wenn ihre Systeme Texte, Musik oder Videos produzieren, die mit von Menschen geschaffenen Werken konkurrieren.

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Deutschland und 14 weitere EU-Staaten hatten die EU-Kommission jüngst aufgefordert, möglichst rasch einen Gesetzesvorschlag zur Stärkung des Urheberrechts im Zeitalter Künstlicher Intelligenz vorzulegen. Bisher wird vor allem darüber gestritten, unter welchen Bedingungen Firmen urheberrechtlich geschützte Inhalte zum Training von KI-Systemen nutzen dürfen. Die Bundesregierung schlägt nun einen neuen Vergütungsanspruch vor, der bei der Erzeugung von KI-Inhalten ansetzt.