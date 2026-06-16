KI-Song 'Er hat sich das nicht ausgesucht' könnte heimlicher Sommerhit 2026 werden

Der sechs Minuten lange Trauergesang über einen Buckelwal, komplett von einer KI erzeugt, könnte einer der heimlichen Sommerhits 2026 werden und es vielleicht sogar bis aufs Oktoberfest schaffen.

Ein sechs Minuten langer Trauergesang über einen Buckelwal , komplett von einer KI erzeugt. Der Song 'Er hat sich das nicht ausgesucht' hat eine kuriose Hintergrundgeschichte, aber das hält den Song nicht auf.

Das Internet-Phänomen könnte einer der heimlichen Sommerhits 2026 werden und es vielleicht sogar bis aufs Oktoberfest schaffen. Der Song entstand während der Hochphase der Timmy-Berichterstattung, einem KI-generierten Rock-Schlager, in dem eine schmetternde KI-Sängerin um Mitleid mit dem damals noch lebenden Wal bittet. Der Song wurde vor allem unter Unterstützern der Wal-Rettungsmaßnahmen begeistert aufgenommen. Zahlreiche Nutzer posteten sich singend oder tanzend zu dem Lied.

Der Song wurde mit Abstand der erfolgreichste KI-generierte Inhalt rund um Timmy. Wie so oft im Internet wird etwas, was ursprünglich ernst gemeint war, aber schnell zum Meme und damit ironisch aufgegriffen und weiter verbreitet. Das ist bei 'Er hat sich das nicht ausgesucht' nicht anders. Der Song wurde schnell weiter gedreht und Nutzer machten sich darüber lustig.

Seinen bisherigen Höhepunkt erlebte der Song dann in den letzten Wochen, denn mittlerweile schafft er es sogar auf die ganz großen Bühnen. Bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park tauchte der Song gleich mehrfach auf. Die Veranstalter spielten den Song zwischen Auftritten über die Lautsprecher und Rapper Finch brachte den Song selbst auf die Bühne.

Indie-Musiker Berq ging nun den nächsten Schritt und spielte eine Cover-Version von 'Er hat sich das nicht ausgesucht' beim Asta Sommerfestival in Paderborn. Doch ob ein Hit sich tatsächlich auszahlt, zeigt sich erst, wenn er es bis aufs Oktoberfest schafft. Mehrere Stamm-Bands auf der Wiesn haben angefragt, ob sie sich vorstellen könnten, den Song zu spielen.

Michael Peyerl von der Band Cagey Strings hält 'Er hat sich das nicht ausgesucht' für ungeeignet, weil der Song nicht die Stimmung erzeugen würde, die man im Zelt haben möchte. Grundsätzlich seien er und seine Kollegen keine Fans von KI-Musik.

Allerdings: 'Wenn diese Titel positive und gute Stimmung bei den (echten) Menschen im Hackerzelt auslösen, dann würden wir auch einen auf diese Art und Weise entstandenen Song zum Besten geben.

' Kritischer wird Wolfgang Köbele, Kopf der Band Münchner Zwietracht: 'Leider ist die KI in der Musik der Tod der Kreativität', meint er. Ein KI-Song im Bierzelt käme deshalb für ihn nicht in Frage.

'Das wäre schlimmer als Tiefkühlbrezn auf der Wiesn oder ein Plastikmaibaum auf dem Dorfplatz. ' Auch die Band Südherz, die im Schottenhamel durchaus für junge und party-taugliche Musik bekannt ist, winkt beim Wal-Song ab.

Allerdings: 'Wird in Zukunft ein KI-Song den Sprung auf die Wiesn schaffen: Ja, aber das hängt davon ab, wie sehr ein Song sich davor in der Öffentlichkeit schlägt', meint Bandleader Michael Waltner. Als Beispiel nennt Waltner einen Sommerhit, der vor über 20 Jahren ebenfalls aus dem Nichts kam und den so auch niemand kommen sah: den 'Crazy Frog'.

'Letztendlich hätte das auch ein KI-Produkt in der heutigen Zeit sein können. '





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