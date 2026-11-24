Erst fast 26 Prozent Wochenverlust, dann der stärkste Kurssprung seit Monaten: Jensen Huangs Nvidia-Comeback reißt eine ganze Branche mit. Bei Bloom Energy spekulieren einzelne Anleger bereits auf eine Verdopplung. 24.11.2026

Erst fast 26 Prozent Wochenverlust, dann der stärkste Kurssprung seit Monaten: Jensen Huangs Nvidia-Comeback reißt eine ganze Branche mit. Bei Bloom Energy spekulieren einzelne Anleger bereits auf eine Verdopplung.

Jensen Huangs überraschender Rückkehr an die Nvidia-Spitze schoss Bloom Energy um 18,09 Prozent auf 168,15 US-Dollar . Nvidia selbst sprang um 31,48 Prozent nach oben.hatte zuvor sieben Handelstage in Folge verloren und allein in der vergangenen Woche fast 26 Prozent eingebüßt. Am Montag gewann die Aktie zeitweise sogar rund 22 Prozent. Die Rallye erfasste zahlreiche Rechenzentrumszulieferer.

Also read Geldanlage: Industriekameras boomen – diese Aktien sollten Anleger kennen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Bloom liefert Brennstoffzellen, die Strom direkt am Rechenzentrum erzeugen können.

Anfang November hatte das Unternehmen mit NTT DATA eine Vereinbarung über 900 Megawatt Erzeugungskapazität für Rechenzentren weltweit bekannt gegeben. Erste Lieferungen sind für 2027 geplant. Ein neuer Großauftrag war der Auslöser der Montagsrallye allerdings nicht: Der unmittelbare Impuls kam von Nvidia. Der Verwaltungsrat des Chipkonzerns ernannte Huang einstimmig mit sofortiger Wirkung erneut zum CEO, Präsidenten und Verwaltungsratsmitglied.

Advertisement

Seine Rückkehr belebte die Zuversicht, dass die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur weitergehen.legte rund 7,4 Prozent zu und Constellation Energy etwa 6 Prozent. Der Rechenzentrumszulieferer WESCO gewann 7,45 Prozent, der Gebäude- und Elektrotechnikspezialist Emcor 7,65 Prozent. Bei Core Scientific, einem Bitcoin-Miner mit KI-Rechenzentrumsgeschäft, betrug das Tagesplus rund 9,1 Prozent. Nicht jeder Titel rettete die anfänglichen Kursgewinne über die Ziellinie.

Oklo stieg zwischenzeitlich um 7,8 Prozent, beendete den Handel aber nur 4,63 Prozent höher. Shoals Technologies gab ein frühes Plus von rund 6 Prozent fast vollständig ab und schloss mit einem Zuwachs von lediglich 0,93 Prozent.spekulierten einzelne Privatanleger bereits auf eine Kursverdopplung bis Weihnachten und behaupteten, der KI-Ausbau sei erst zu 15 Prozent abgeschlossen. Für beides liefern die Beiträge keinen belastbaren Nachweis. Huangs Rückkehr hat die Stimmung im KI-Sektor schlagartig verändert, nicht jedoch die Wirtschaftlichkeit jedes Rechenzentrumsprojekts.

Für die Energielieferanten entscheidet sich die Tragfähigkeit der Rallye daran, ob aus dem hohen Strombedarf tatsächlich profitable Aufträge und planbare Lieferungen werden. Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe.

Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Erst fast 26 Prozent Wochenverlust, dann der stärkste Kurssprung seit Monaten: Jensen Huangs Nvidia-Comeback reißt eine ganze Branche mit. Bei Bloom Energy spekulieren einzelne Anleger bereits auf eine Verdopplung.