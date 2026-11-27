Microsoft erweitert die KI-generierten Suchantworten von Bing um konkrete Produktempfehlungen. Nutzer sehen Bilder, Produktnamen und Beschreibungen, die direkt zur Shopping-Suche führen. Der Schritt verbindet KI-gestützte Informationssuche stärker mit dem Onlinehandel.

Microsoft erweitert die KI-generierten Suchantworten von Bing um konkrete Produktempfehlungen. Nutzer sehen Bilder, Produktnamen und Beschreibungen, die direkt zur Shopping-Suche führen. Der Schritt verbindet die KI-gestützte Informationssuche stärker mit dem Onlinehandel.

Für Händler und Marken wird damit die Sichtbarkeit innerhalb der KI-Antworten zu einem weiteren Wettbewerbsfaktor. Für die KI-Anbieter selbst könnte das Beispiel aber auch zum Sündenfall werden. Wie glaubwürdig sind KI-Empfehlungen, wenn im direkten Umfeld Werbung gekauft werden kann? : Bing integriert Sponsored Products in die KI-Suche und verlinkt wahlweise auf eigene Dialogseiten oder direkt zum jeweiligen Produkt.

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Auch in der deutschen Bing-Dependence sind Produktergebnisse sichtbar, die Integration scheint aber noch nicht abgeschlossen. Von den drei angezeigten Links pro Produkt funktioniert nur einer . Die Links sind klar als “sponsored” gekennzeichnet. Eine Testsuche zum Thema “Raclette Grill” zeigte darunter auch ein weiteres Werbeergebnis.