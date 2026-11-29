Der US-Präsident kündigt an, dass die Börsenaufsicht den Begriff „Super Intelligence“ bald verbindlich machen werde. Unklar ist noch, wie sich die Techbranche dazu verhält.

plant, die Verwendung des von ihm bevorzugten Begriffs „Superintelligenz“ statt „Künstlicher Intelligenz“ über die Börsenaufsichtsbehörde SEC verbindlich für Unternehmen zu machen.

„Unser großartiger SEC-Chef Paul Atkins wird diesen Begriff bald verbindlich machen“, schreibt Trump in einem Post, in dem er einen Fox-News-Moderator dafür kritisierte, den Begriff „AI“ verwendet zu haben. „Wie ich mag er Genauigkeit in der Sprache! “, schreibt Trump über den SEC-Chef weiter. Unklar ist noch, wie die Behörde dabei vorgehen könnte.

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Eines der Gesetze, auf das sich die Behörde stützen könnte, gibt ihr die Befugnis, Begriffe zu definieren. Demnach könnte die Behörde Unternehmen mitteilen, es sei irreführend, einen ähnlichen Begriff, also etwa „AI“ statt „SI“, zu verwenden, der Anleger verwirren könnte. Die SEC könnte zudem Leitlinien an die Unternehmen geben, Unternehmensmeldungen von Mitarbeitern auf die Begriffe hin prüfen lassen und Unternehmen, die sich nicht daran halten, zwingen, Rückfragen der Behörde zu beantworten.