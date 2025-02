KI: Umsatzpotenzial und Anlagestrategien

Podcastfolge mit Hagen Ernst, stellvertretender Leiter Research, zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Diskussion über Wachstumsraten, Branchenpotenziale und Monetarisierung von KI.

Künstliche Intelligenz (KI) bleibt das beherrschende Thema im Technologie bereich. Unternehmen investieren Milliarden, um die Produktivität mit KI-Tools zu steigern. Die Frage, wie man damit nachhaltig Umsatz generieren kann, steht jedoch noch am Anfang. Die Monetarisierung von KI ist ein Prozess, der sich erst entwickelt. In der aktuellen Podcast-Folge widmen wir uns mit Hagen Ernst, stellvertretender Leiter Research, diesen und weiteren Themen.

Wir diskutieren, welche Wachstumsraten aus Anlegersicht zu erwarten sind und welche Branchen vom KI-Boom am meisten profitieren werden.





