KI und Robotik bremsen Pflegekosten bis 2050 nach Deloitte-Studie

Deloitte prognostiziert steigende Pflegekosten bis 305 Milliarden Euro. KI und Robotik könnten Ausgaben um 25 Prozent senken, decken aber nicht alle Defizite.

Die finanziellen Belastungen im deutschen Pflegesystem werden in den kommenden Jahrzehnten dramatisch ansteigen. Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Deloitte warnt davor, dass die jährlichen Ausgaben für die Pflege in Deutschland bis zum Jahr 2050 von aktuell rund 110 Milliarden Euro auf etwa 305 Milliarden Euro verdreifacht werden könnten. Dieser massive Anstieg resultiert nicht nur aus dem demografischen Wandel, sondern auch aus generell steigenden Löhnen und Preisen im Gesundheitssektor. Die Berater rechnen bereits für das Jahr 2030 mit einem Volumen von 145 Milliarden Euro und für 2040 mit 208 Milliarden Euro.

Tech-Einsatz senkt Kosten um maximal 25 Prozent

Der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik bietet laut Deloitte die größte Chance, diesen exponentiellen Kostenanstieg zu begrenzen. Im optimistischsten Szenario könnten diese Innovationen die erwarteten Ausgaben für das Jahr 2050 um insgesamt 25 Prozent reduzieren. Das entspricht einer Einsparung von rund 76 Milliarden Euro pro Jahr. Selbst bei dieser höchstmöglichen Reduktion verbleiben jedoch noch geschätzte 229 Milliarden Euro an jährlichen Pflegekosten, was zeigt, dass Technologie allein das strukturelle Finanzproblem nicht vollständig löst.

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Drei Szenarien für digitale Transformation

Deloitte hat drei unterschiedliche Entwicklungswege berechnet, die zeigen, wie stark der Technologiegrad die Finanzlage beeinflusst. Bei einer lediglich stärkeren Nutzung bereits heute verfügbarer Technik in Einrichtungen und ambulanten Diensten liegen die Kosten 2050 nur drei Prozent niedriger. Werden zusätzlich erfolgreiche Ansätze aus anderen Ländern übernommen, sinkt der Betrag um elf Prozent. Nur wenn noch nicht voll ausgereifte, autonome Systeme zum Einsatz kommen, ist eine Senkung um ein Viertel möglich. Dazu zählen Roboter, die verschiedene Tätigkeiten selbstständig übernehmen, sowie KI-Systeme, die Aufgaben eigenständig erledigen.

Aktuelle Hilfsmittel entlasten Personal im Alltag

Bereit existierende Lösungen bieten bereits heute konkrete Unterstützung im Pflegealltag. Sensoren können Stürze erkennen oder auf gesundheitliche Verschlechterungen hinweisen, was älteren Menschen hilft, länger selbstständig zu Hause zu leben. KI-Algorithmen unterstützen Pflegekräfte beim Verfassen von Berichten und optimieren die Tourenplanung für ambulante Dienste. Roboter übernehmen schwere körperliche Arbeiten wie das Heben und Umlagern von Patienten, wodurch die physische Belastung des Personals verringert wird. Diese digitalen Hilfen sind jedoch oft teuer in der Anschaffung und für viele Einrichtungen kaum finanzierbar.

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Pflegereform begrenzt Beitragssatz auf vier Prozent

Die geplante Pflegereform zielt darauf ab, die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung bis 2050 auf etwa 165 Milliarden Euro zu begrenzen. Dadurch würde der monatliche Beitragssatz stabil bei rund 4,0 Prozent liegen. Allerdings verlagern sich die entstehenden Kostenunterschiede auf private Haushalte und die Sozialhilfe. Gregor-Konstantin Elbel, Gesundheitsexperte bei Deloitte, warnt, dass die finanziellen Probleme der Pflege insgesamt bestehen bleiben und vor allem Pflegebedürftige sowie Kommunen belasten. Im günstigsten technologischen Szenario müsste ein Pflegebedürftiger 2050 durchschnittlich rund 47.900 Euro eigenbezahlen, ohne Technologieeffekte wären es 66.500 Euro.

Kritik am Ersatz durch Maschinen in der Praxis

Pflegewissenschaftler Michael Isfort vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung relativiert die Hoffnung auf massive Personaleinsparungen. Er hält technische Einsparungen zwar prinzipiell für möglich, bezweifelt aber, dass Roboter menschliches Pflegepersonal ersetzen können. Für Menschen mit Demenz oder am Lebensende sei persönliche Zuwendung unverzichtbar. Fehlende Sensorik, Haptik und Mobilität verhindern derzeit einen vollständigen Ersatz. Isfort betont, dass Technik vor allem den zusätzlichen Personalbedarf begrenzt, bestehende Stellen aber nicht abbaut.