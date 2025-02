KI zum Schutz der bayerischen Sprache

Der neue Vorsitzende des Bundes Bairische Sprache, Niklas Hilber, setzt auf Künstliche Intelligenz (KI) zur Förderung der bayerischen Mundart. Ziel ist es, Hörtexte in verschiedenen Varianten der süddeutschen Hochsprache und regionalen Dialekten für Kinder zu erstellen und so den Einfluss der norddeutschen Mediensprache zu countern.

Niklas Hilber, seit November 2024 Vorsitzender des Bundes Bairische Sprache , kann sich eine Zukunft ohne 'langweiliges Einheitsdeutsch' nicht vorstellen. Er ist fest davon überzeugt, dass moderne Technologien bei der Rettung von Bairisch und Co. helfen können. Der Bund Bairische Sprache will bei der Dialekt förderung künftig verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen. KI könnte genutzt werden, um Audiomedien in bairischer, fränkischer oder schwäbischer Aussprache zu erstellen.

Hilber sagte der Deutschen Presse-Agentur vor dem Tag der Muttersprache (21. Februar) das Ziel sei es, den Kindern die Mundart näherzubringen. Die Hörtexte sollten sich besonders an Kinder richten, die auf diese Weise Mundart lernen. Das Thema sieht Hilber beim Heimatministerium angesiedelt, das seiner Meinung nach hier aktiv werden sollte. Seiner Ansicht nach könnte für wenig Geld ein Sofortprogramm auf den Weg gebracht werden, mit dem ein KI-Programm erstellt oder ein vielleicht bereits bestehendes angepasst werden könnte. Das Programm müsste mit Varianten der Süddeutschen Hochsprache gespeist werden, sodass Hörer daraus Texte generieren und vorlesen lassen könnten. Die Texte würden dann zum Download bereitgestellt - für Eltern, Kindergärten oder Grundschulen. Hilber, der selbst Lehrer ist, weist darauf hin, dass Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter Hörspiele und Zeichentrickfilme konsumieren, die fast immer in norddeutsch geprägter Sprache gehalten sind. Diese Medien haben einen massiven Einfluss auf den Spracherwerbsprozess. Beim Projekt legt er Wert auf die Unterscheidung zwischen Süddeutscher Hochsprache und Dialekt. Ersteres bedeute, dass etwa 'Bub' statt 'Junge' gesagt werde. Ein Beispiel für Dialekt wäre 'Minga' statt 'Der Bairische Dialekt variiert von Region zu Region, von Ort zu Ort teilweise stark, sagte Hilber. Deswegen hält er es für sinnvoll, in einem ersten Schritt Texte in Süddeutscher Hochsprache zu erstellen. Würden beispielsweise Eltern aus Mittenwald für ihre Kinder Hörtexte in ihrem lokalen Dialekt nutzen wollen, müssten gute, örtliche Sprecher gewonnen werden, die dann das vom Freistaat bereitgestellte KI-Programm nutzen dürften. 'Etwa 100 qualitativ hochwertige Audiostunden wären dabei nach Einschätzung von Fachleuten für eigene KI-Programme notwendig.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KI Dialekt Bairische Sprache Mundart Süddeutsche Hochsprache

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Theaterstück am Wiener Schauspielhaus: In der Sprache der GroßelternDer argentinische Autor Guido Wertheimer schreibt in „Die Realen Geister“ über das Trauma der Schoah, das bis in die dritte Generation reicht.

Weiterlesen »

Steinmeier: Keine Verdrängung der Shoah, Schutz der Demokratie und ErinnerungskulturBundespräsident Steinmeier ruft zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus auf und betont die Notwendigkeit, die Demokratie und die Erinnerungskultur zu schützen. Angriffe auf Erinnerungsstätten werden verurteilt und ein stärkerer Schutz von Juden in Deutschland gefordert. Der ukrainische Holocaust-Überlebende Roman Schwarzman spricht ebenfalls über seine Erfahrungen und appelliert an die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Belgien bekommt erstmals von rechter Partei geführte RegierungDer Vorsitzende der N-VA, Bart De Wever, in Brüssel (Archivfoto).

Weiterlesen »

Gewalt im ärztlichen Alltag : MB-Vorsitzende Johna: „Der Arbeitsort wird zum Tatort“Die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage des Marburger Bundes sind da: Sie belegen eine Mischung aus verbaler und körperlicher Gewalt, zahlreichen Überstunden und dem Wunsch nach einem Berufswechsel.

Weiterlesen »