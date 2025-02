Kia EV Day 2025: Vorstellung von EV4, PV5 und Concept EV2

Kia präsentiert am 27. Februar 2025 in Tarragona, Spanien, die neuesten Elektrofahrzeuge EV4, PV5 und die Concept EV2 Studie. Der zweite Kia EV Day soll die Positionierung von Kia als Vorreiter im Bereich Platform Beyond Vehicle (PBV) unterstreichen.

Kia strebt nach der globalen Führung in der nachhaltigen Mobilität und erweitert kontinuierlich sein Elektroauto-Portfolio. Am 27. Februar 2025 findet der zweite Kia EV Day im Tarraco Arena in Tarragona, Spanien, statt. Bei diesem Event werden die neuen Elektrofahrzeuge EV4 , PV5 und die Concept EV2 Studie präsentiert. Der erste Kia EV Day fand im Herbst 2023 in Korea statt und unterstreicht die Ambitionen von Kia als Vorreiter in der Elektromobilität .

Der zweite Kia EV Day soll die strategische Positionierung von Kia als führende Marke im Bereich Platform Beyond Vehicle (PBV) demonstrieren. Fahrzeuge wie der EV4, PV5 und Concept EV2, die dank ihrer radikalen Modularität eine außergewöhnliche Flexibilität bieten, sollen ein neues Paradigma für die Nutzbarkeit von Elektrofahrzeugen schaffen. Kia zeigt damit, wie Fahrzeuge in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden können, z.B. als Transportmittel, Lastenfahrzeuge oder mobile Arbeitsräume. Die Fahrzeuge werden den neuesten Designansatz von Kia und die einzigartigen Eigenschaften der EV4, PV5 und Concept EV2 präsentieren. Jedes Fahrzeug zeige eine Ästhetik, die von der Kia-Designphilosophie 'Opposites United' inspiriert wurde. Alle drei Modelle repräsentieren die mutige neue Elektrofahrzeug-Strategie des Unternehmens, die auf der hochmodernen Elektroplattformtechnologie der Marke basiert.Neben der Präsentation der Fahrzeuge wird Kia seine PBV-Gesamtstrategie vorstellen, einschließlich aller Einzelheiten zu Geschäft, Vision und Produktpalette sowie zur Markteinführung des PV5. Das Unternehmen wird auch seine bahnbrechende PBV-Plattform vorstellen, die speziell für batterieelektrische Skateboard-Architekturen konzipiert wurde und die flexible Kombination verschiedener Karosserien ermöglicht. Wichtige Mitglieder des Kia-Führungsteams werden beim Kia EV Day auf der Bühne stehen und die erweiterte Elektrifizierungsstrategie des Unternehmens vorstellen, die den globalen EV-Markt verändern wird. Ein Video der Veranstaltung wird im März auf dem YouTube-Kanal von Kia Worldwide veröffentlicht werden





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kia EV Day Elektromobilität PBV Elektrofahrzeuge EV4 PV5 Concept EV2

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Donald Trumps Amtseinführung: Alle wichtigen Informationen zum Inauguration Day 2025Donald Trump wird am 20. Januar 2025 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt. Wir geben einen Überblick über den Ablauf des Inauguration Days, die Location und die erwarteten Gäste.

Weiterlesen »

Pokémon GO'da Ocak 2025'te Trasla'yı Odaklı Community Day Classic EtkinliğiPokémon GO'nun Community Day Classic etkinliği, Ocak 2025'te Trasla'yı konu alıyor. Etkinlik boyunca, Trasla çok yüksek bir oranda ortaya çıkacak ve bazı güçlü bonuslar sunulacak.

Weiterlesen »

Die Spielwarenmesse in Nürnberg beginnt: Deshalb gibt es 2025 keinen Open Day für PrivatpublikumNürnberg - Vom 28. Januar bis 1. Februar wird Nürnberg erneut zum Zentrum der weltweiten Spielwarenbranche - in den vergangenen zwei Jahren war am Open Day auch Privatpublikum zugelassen - dieses Jahr ist der Tag der offenen Tür gestrichen - warum?

Weiterlesen »

Murmeltiertag 2025: Alle Infos zum Groundhog DayDer 2. Februar ist der Groundhog Day, an dem das Murmeltier Phil in Punxsutawney, Pennsylvania, die Wetterprognose für den Frühling gibt. Der Artikel erklärt die Bedeutung des Brauchtums, das Datum und den Ort des Feiertags.

Weiterlesen »