Kia EV5: Familienfreundliches Elektro-SUV mit Platzangebot und Ausstattung

Der Kia EV5 ist ein 4,61 Meter langes Elektro-SUV, das vor allem Familien ansprechen soll. Es bietet Platzangebot, Komfort und eine gut verarbeitete Ausstattung. Allerdings gibt es auch Schwächen, wie den hoheren Winterverbrauch und die umständliche Bedienung.

Der Kia EV5 ist ein wichtiger Schritt in der Expansion der Modellpalette von Kia in der Elektroautos-Sparte. Mit seinem 4,61 Meter langen Aufbau und seinem 218 PS starken E-Motor soll es vor allem Familien ansprechen. Der EV5 bietet einen komfortablen Innenraum, der selbst im Fond Platz für Erwachsene bietet.

Größte Stärken: Platzangebot und Komfort

Die elektrische Modellfamilie von Kia wächst weiter, und der EV5 ist ein wichtiger Teil davon. Der Wagen schlägt mit einem 218 PS starken E-Motor zu Buche, der die Vorderräder antreibt. Der Aufbau selbst wiegt etwa zwei Tonnen, was sich im Verbrauch bemerkbar macht.

Also read Kia PV5 Crew startet bei 42.090 Euro

Der EV5 ist auch ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Elektroautos. Kia will damit vor allem Familien ansprechen, die Platz und Komfort suchen. Der Wagen bietet ein gutes Platzangebot, auch im Fond können Erwachsene bequem Platz nehmen.

Stärker: Die Ausstattung

Die Ausstattung des EV5 ist ordentlich und gut verarbeitet. Der Wagen bietet eine angenehme Bedienung über den Zentralbildschirm, auch wenn manche Oberflächen ziemlich billig wirken. Der EV5 hat auch eine gute Kunststoffverarbeitung, die sich positiv auf den Innenraum auswirkt.

Advertisement

Die Bedienung des EV5 ist teilweise umständlich, aber auch die Assistenzsysteme werden kritisiert. Der Wagen ist mit Geschwindigkeits- und Aufmerksamkeitswarnern ausgestattet, die aber ständig Gepiepse machen, die nerven.

Weniger gut: Verbrauch und Preis

Der EV5 hat auch einige Schwächen, wie den hohen Winterverbrauch. Wir haben bei 155 Kilometer Testfahrt 24,8 kWh Verbrauch erreicht, was nicht gerade ein Tageslicht-Ergebnis ist. Aber auch der Preis ist nicht gerade ein Schnäppchen.

Der EV5 startet bei 45.990 Euro in der Basisversion Air, die getestete GT-Line kostet mindestens 51.990 Euro. Der Testwagen kam auf 53.880 Euro. Der hohe Preis ist also nicht gerade förderlich, besonders wenn man bedenkt, dass der EV5 nicht gerade ein Fahrspaß ist.

Dennoch ist der Kia EV5 ein wichtiger Schritt in der Zukunft von Kia. Der Wagen bietet Platzangebot, Ausstattung und Komfort, wenn auch nicht unbedingt Fahrspaß. Der EV5 ist also ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Familien-SUVs.