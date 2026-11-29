Nach einem Besuch bei ihren Pferden wird Kickbox-Weltmeisterin Kaja Schulze schwer verletzt gefunden. Sie überlebt – doch an den Unfall erinnert sie sich nicht.

Nach einem Besuch bei ihren Pferden wird Kickbox-Weltmeisterin Kaja Schulze schwer verletzt gefunden. Sie überlebt – doch an den Unfall erinnert sie sich nicht. Am 24.

September 2026 wird die 26-Jährige auf einer Pferdeweide nahe Landshut in Bayern bewusstlos und schwer verletzt entdeckt. Eine andere Person hat zuvor einen Schrei gehört und nach ihr gesehen. Schulze erleidet zahlreiche Knochenbrüche im Gesicht und am Schädel, Hirnblutungen sowie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Instagram/kaja.schulzeIm Rettungswagen kommt die Sportlerin kurz zu sich.

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Nach Angaben des Rettungspersonals soll sie dabei gesagt haben: „Das war kein Pferd“, wie „“ berichtet. Anschließend verliert sie erneut das Bewusstsein. Mit einem Hubschrauber wird sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zunächst eine Woche auf der Intensivstation liegt. Erst danach kann sie operiert werden.