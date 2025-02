kicker Digital: Werbung, Tracking und das PUR-Abo

Dieser Text erklärt die Nutzungsbedingungen von kicker auf seinen digitalen Plattformen. Es wird erläutert, wie Werbung und Tracking verwendet werden, um personalisierte Inhalte und Werbung anzubieten. Außerdem wird das PUR-Abo vorgestellt, das werbefreie Nutzung und Tracking-Vermeidung ermöglicht. Der Text geht auch auf die Datensicherheit ein und informiert über die Weitergabe von Daten an Dritte sowie die Datenübermittlung außerhalb der EU. Zu guter Letzt werden kommentierte Highlights des BVB in der Champions League und eine kurze Zusammenfassung der 3. Liga erwähnt.

Mit dem kicken auf seinen digitalen Plattformen kann man wie gewohnt mit Werbung und Tracking nutzen. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Datenschutz erklärung. Mit dem PUR-Abo nutzt du kicken auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Bitte beachte, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel weitere Kosten entstehen.

Mehr Infos zu kicker+ findest du hier. Werbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell. Wir greifen dabei auf dein Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z.B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf deinem individuellen Nutzungsverhalten ...Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebetteten Inhalten von Drittanbietern anzuzeigen.Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.Dortmund-Kapitän Emre Can machte vor dem Play-off-Duell gegen Sporting Hoffnung auf Besserung. Er erinnerte an die letzte Champions-League-Saison des BVB und blickte positiv nach vorn.





