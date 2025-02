kicker eSport Talk: Wie viel eSport in den Wahlprogrammen?

Der kicker eSport Talk beleuchtet die eSport-relevanten Punkte in den Wahlprogrammen der Bundestagskandidaten. Die aktuelle Ausgabe fokussiert auf die Versprechen der Ampel-Koalition zu eSport und Gaming, die bisher nicht eingelöst wurden. Moderator Patrick Baur diskutiert mit Experten die Bedeutung von eSport für die Gesellschaft und die Herausforderungen, die der Sektor aktuell bewältigen muss.

Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt. Wem eSport oder Gaming dahingehend wichtig ist, aber nicht weiß, was die Parteien dafür planen, sollte den kicker eSport Talk nicht verpassen. Seit mehreren Legislaturperioden gibt es das Versprechen: Der eSport soll als gemeinnützig anerkannt werden. Eingelöst wurde es bis dato nicht - auch nicht von der Ampel-Koalition. Das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP ließ Gelegenheiten verstreichen - Ob sich mit der neuen Regierung diesbezüglich etwas ändern wird? Zumindest die Wahlprogramme könnten etwas Aufschluss darüber geben. Die Hiobsbotschaft: Detaillierte Passagen und Maßnahmen zur Games-Förderung oder dem Umgang mit eSport ist bei Entsprechend muss im kicker eSport Talk die Lupe angelegt und die Wahlprogramme analysiert sowie diskutiert werden. Moderiert wird die neueste Ausgabe von Patrick Baur, dem Gründer und Geschäftsführer von eSport-manager., Redaktionsleiterin der GamesWirtschaft. Wie bewertet sie den die Aktion der Grünen Robert Habeck zu 'HandOfBlood 'zu schicken und danach das Wahlprogramm zu ergänzen? Welche Verantwortung trägt aber möglicherweise auch die eSport Community daran?, Direktor des Instituts für Ludologie der SRH Berlin University of Applied Sciences. Getreu dem Zitat von Schiller: 'Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt' - Auch das Spiel ist der digitalen Transformation ausgesetzt und könnte mehr positiven Zuspruch gebrauchen, weil es wichtig für unser Menschsein ist und gleichzeitig auch in Zeiten politischer Grabenkämpfe Menschen vereint. Ihr wollt wissen, wie viel eSport/Gaming in den Wahlprogrammen steckt? Fragen stellen oder mitdiskutieren? Dann seid heute Abend ab 19.30 Uhr live In /GG Folge 61 sprechen wir über die überraschende Entscheidung, den Football Manager 25 gar nicht erst zu veröffentlichen - dafür soll der FM26 direkt eine neue Ära einläuten. Außerdem werfen wir einen Blick auf das 500-Euro-kicker-eSport-Turnier auf der gamescom LAN, die zwei Millionen zurückgekehrten Spieler zu EA FC 25 und die Rocket League WM 2025 in Frankreich





Esport Gaming Politik Bundestagswahl Wahlprogramme Games Esports-Manager Digitalisierung Gaming-Community

