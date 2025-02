kicker und die neue Abseitstechnologie im FA Cup

kicker berichtet über die Einführung der halbautomatischen Abseitstechnologie im FA Cup, sowie die Möglichkeit von VAR-Stadiondurchsagen.

Im Achtelfinale des FA Cup wird erstmals im englischen Fußball die halbautomatische Abseitstechnologie angewendet. Auch VAR-Durchsagen durch den Schiedsrichter sind möglich. In der Bundesliga kam es bereits zu Stadiondurchsagen durch den Schiedsrichter, im FA Cup sind diese Durchsagen nun auch möglich.Der FA Cup wird Schauplatz einer Premiere: Wie der englische Fußballverband FA am Donnerstag bekanntgab, kommt in den Achtelfinals am Wochenende des 1. und 2. März erstmals im englischen Fußball die halbautomatische Abseitstechnologie zum Einsatz. Außerdem kann es zu VAR-Stadiondurchsagen durch den Schiedsrichter kommen. Die Durchsagen, die auch in der Bundesliga schon vorkamen, wurden in England bereits im League Cup getestet. Neu im englischen Fußball ist hingegen die halbautomatische Abseitserkennung. Diese Technologie ist bereits seit der Saison 2022/23 in der Champions League im Einsatz. In der BundesligaIm FA-Cup-Achtelfinale findet die Technologie in sieben von acht Spielen Anwendung, lediglich das Zweitliga-Duell zwischen Preston North End und dem FC Burnley bildet die Ausnahme. Die Premier League bestätigte, die Neuerung'im Laufe der Saison' einführen zu wollen.Mit der SAOT-Technologie sollen Abseitskontrollen um durchschnittlich 31 Sekunden verkürzt werden. Man habe in den letzten Wochen'bedeutende Fortschritte' gesehen, sagte Tony Scholes, Fußballchef der Premier League:'Wir glauben, dass es das genaueste und auch das zukunftssicherste System ist.





FA Cup Abseitstechnologie VAR Schiedsrichter Premier League Bundesliga

