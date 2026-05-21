Kiddicraft ehrt den wahren Erfinder der Klemmbausteine mit Retro-Edition

Thorsten Klahold bringt zum 80. Jubiläum die ursprünglichen Noppensteine von 1947 zurück, um an Hilary Page zu erinnern und die Geschichte vor der Lego-Dominanz zu erzählen.

Die Welt der Klemmbausteine ist längst kein exklusives Terrain mehr eines einzigen dänischen Giganten. In den letzten Jahren hat sich ein dynamisches Ökosystem aus Wettbewerbern entwickelt, wobei Namen wie Cobi, Bluebrixx, Mould King, Pantasy und Kiddicraft zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Diese Entwicklung ist jedoch nicht aus dem Nichts entstanden, sondern basiert auf einer grundlegenden rechtlichen Weichenstellung. Bereits im Jahr 2010 stellte der Europäische Gerichtshof fest, dass der klassische Klemmbaustein an sich nicht markenrechtlich geschützt werden kann. Da die ursprünglichen Patente zu diesem Zeitpunkt bereits seit langem ausgelaufen waren, öffnete dieses Urteil Tür und Tor für eine Vielzahl von Konkurrenten, die nun in der Lage sind, kompatible Steine in massiver Menge zu produzieren und eigene Themenwelten zu erschaffen.

In diesem wettbewerbsintensiven Umfeld sticht besonders Thorsten Klahold hervor, der in der Noppenstein-Community unter seinem Youtube-Kanal 'Johnny's World' bekannt ist. Klahold, der mit seinem Ladenlokal 'Steingemachtes' in Paderborn bereits mehrfach in den Fokus der Öffentlichkeit geraten ist, führte einen bemerkenswerten Kampf gegen die Dominanz von Lego. Ein zentraler Konflikt entzündete sich an der Gestaltung von Figuren.

Lego sah in bestimmten Import-Sets eine zu starke Ähnlichkeit zu den geschützten Mini-Figuren, was 2022 zu einem Urteil eines Düsseldorfer Gerichts führte, das den Dänen recht gab. Doch Klahold ließ sich nicht entmutigen und entwickelte unter der Marke Kiddicraft eigene Bausätze, darunter detaillierte Ritterburgen und Feuerwehr-Sets. Um rechtliche Fallstricke zu vermeiden, entwarf er eine eigene Figur, die sich durch einen markant größeren Kopf von der Lego-Variante unterscheidet – ein Design, das mittlerweile sogar von Revell adaptiert wurde.

Die Marke Kiddicraft hat jedoch eine weitaus tiefere historische Wurzel, als viele Fans vermuten. Ursprünglich stammt das Unternehmen aus Großbritannien, wo bereits 1947 von Hilary Page die sogenannten 'Self-Locking Building Bricks' präsentiert wurden. Obwohl diese Steine nicht exakt mit den modernen Standards identisch waren, wiesen sie bereits die entscheidenden Merkmale auf: Sie waren hohl, besaßen seitliche Einkerbungen, rundlichere Ecken und vor allem das charakteristische Noppenmuster auf der Oberseite.

Da Page seine Patente damals nur für Großbritannien, Frankreich und die Schweiz hielt, konnten die dänischen Produzenten ab 1949 ähnliche Modelle ohne Lizenzgebühren herstellen und diese entscheidend weiterentwickeln, insbesondere durch die Einführung von inneren Röhren zur besseren Stabilität. Somit ist Lego zwar der Perfektionist des Systems, aber nicht der eigentliche Erfinder des ursprünglichen Klemmbausteins. Um an dieses historische Erbe zu erinnern, plant Thorsten Klahold nun ein besonderes Projekt zum 80-jährigen Jubiläum der 'Self Locking Building Bricks'.

Er hat sich die Rechte an der Marke Kiddicraft gesichert und lässt derzeit spezielle Spritzgussformen für die klassischen 2x2- und 2x4-Bricks produzieren. Dabei gibt es technische Herausforderungen, da moderne ABS-Materialien und heutige Maschinen nicht exakt die gleichen Ergebnisse liefern wie die Technik von 1947. Dies führt zu kleinen Kompromissen, etwa bei der Ebenheit der Innenseiten, wodurch nur eine einzelne Textzeile möglich ist. Dennoch orientiert man sich eng an den Originalinschriften, wobei beim 2x2-Stein zusätzlich 'Since 1947' und 'H.F.

Page' eingeprägt werden, um den ursprünglichen Schöpfer zu ehren. Diese Retro-Bricks sollen ab dem kommenden Jahr jedem neu produzierten Kiddicraft-Set beiliegen. Das Ziel ist es, nicht nur ein Produkt zu verkaufen, sondern die Geschichte des Spielzeugs zu vermitteln und das ursprüngliche Design sichtbar zu machen. Klahold nutzt seine Plattform, um auf den eigentlichen Pionier der Branche aufmerksam zu machen und gleichzeitig seine eigene Marktposition zu stärken.

In der Zwischenzeit werden betroffene Sets aus früheren Produktionschargen teilweise stark reduziert angeboten, während die Vorfreude auf die neuen, geschichtsträchtigen Jubiläumssteine in der Community stetig wächst. Damit setzt Kiddicraft ein klares Zeichen für die Anerkennung von Innovation und Tradition in der Welt der Noppensteine





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