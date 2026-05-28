Kids-Charity-Award by Hagedorn: Ehrenamtliche Helfer im Nachwuchssport gesucht

Die Auszeichnung wird erstmals im August 2026 verliehen und würdigt ehrenamtliches Engagement für Kinder und Jugendliche. Tobias Gemein, Bastian Itzke und die inklusive Tennisabteilung des MTV Schöningen sind Kandidaten. Vorschläge für weitere Kandidaten werden weiterhin angenommen.

Ehrenamtliche Helfer im Nachwuchssport – dringend benötigt, aber selten gewürdigt. Das soll sich ändern. Im vergangenen Jahr rief SPORT BILD dazu auf, sich für den neuen Kids-Charity-Award by Hagedorn zu bewerben.

Vorschläge werden weiter entgegengenommen. Gesucht wird jemand, der sich ehrenamtlich im Nachwuchssport engagiert und damit ein Vorbild für die vielen Helfer im ganzen Land ist. Im August wird die Auszeichnung beim SPORT BILD-Award in Hamburg verliehen: der große Preis für stille Helden. Tobias Gemein weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft Ausgrenzung im Sport für Kinder sein kann.

„Meine jüngere Schwester lebt mit einer geistigen Behinderung – und ich habe erlebt, wie ihr trotz aller Bemühungen der selbstverständliche Zugang zu Vereinsangeboten verwehrt wird“, sagt er. „Aus dieser persönlichen Erfahrung ist für mich eine klare Mission geworden: einen Ort zu schaffen, an dem Kinder nicht sortiert, sondern gemeinsam stark werden.

“ Die Folge: Gemein gründete im Mai 2025 den Verein „All inclusion SPORTS“, den ersten inklusiven Indoor-Sportverein in Köln und Bonn für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren mit und ohne Behinderung. Der Leitgedanke: „Erlebnis statt Ergebnis“. Mit seinem Projekt ist Gemein einer der Kandidaten für den Kids-Charity-Award by Hagedorn, der in diesem Jahr von SPORT BILD erstmals vergeben wird. Gewürdigt wird ehrenamtliches Engagement für Kinder und Jugendliche.

Bei „All inclusion SPORTS“ spielen die Kinder Fußball, Badminton und Tennis.

„Die Kinder trainieren bei uns nicht nebeneinander, sondern miteinander. Übungen werden individuell angepasst, damit jedes Kind mitmachen, sich entwickeln und Erfolgserlebnisse sammeln kann“, sagt Gemein.

„Wir fördern Mut, soziale Stärke, Respekt und Zugehörigkeit. “ Im ersten Jahr erreicht man bereits rund 100 Kinder und Jugendliche. Ein anderer Kandidat für den Award ist Bastian Itzke vom SV Wasbek in Schleswig-Holstein. Er hat eine Mädchen-Fußballmannschaft ins Leben gerufen, bei der er „das Mädchen für alles“ ist.

Itzke steht nicht nur an sechs Tagen pro Woche auf dem Fußballplatz, sondern geht auch auf Sponsorensuche, um Trikots, Trainingsanzüge, Mannschaftsfahrten und neue Spielfelder zu finanzieren. Jedes Jahr spendet er sein Trainergehalt für die Mannschaftskasse. Ein weiterer Kandidat ist die inklusive Tennisabteilung des MTV Schöningen im Südosten Niedersachsens. Das Motto: „Ein Tennis-Herz für Kinder“.

"Wir wollen Kindern und Jugendlichen helfen, die sozial stark benachteiligt sind, teilweise am Rand der Gesellschaft stehen und kaum oder keine Chancen haben, am sportlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen", sagt Vorstandsmitglied Claudio König. Der Verein kümmert sich um Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder durch ADHS, Impulsstörungen etc. eingeschränkt sind. Dringend benötigt werden u. a. Sportrollstühle. Foto: Niels Starnick/BIL





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