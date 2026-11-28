Der Autozulieferer Kiekert wechselt in die Hände der tschechischen Beteiligungsgruppe Akipia. Milliardär Michal Strnad sichert die Zukunft des Traditionsunternehmens.

Der traditionsreiche Autozulieferer Kiekert aus Heiligenhaus wechselt erneut den Eigentümer. Die tschechische Beteiligungsgruppe Akipia übernimmt den seit fast 170 Jahren existierenden Weltmarktführer für Schließsysteme. Hinter Akipia steht der 34-jährige Milliardär Michal Strnad, der das Unternehmen an die Spitze der Rüstungsbranche führt und damit eine neue Ära für das Unternehmen einläutet.

Akipia übernimmt neun von elf Standorten weltweit

Akipia kauft zehn von elf Kiekert-Standorten auf drei Kontinenten. Das Unternehmen beschäftigt an diesen Standorten weltweit 4000 Mitarbeiter. Michal Strnad ist gleichzeitig Chef der Czechoslovak Group, kurz CSG, einem der am schnellsten wachsenden Rüstungskonzerne Europas. Die CSG hat bereits 14.000 Jobs und einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro für das Jahr 2025 prognostiziert. Dieser massive资本zufluss soll die Existenz des Zulieferers sichern.

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Kiekert gibt an, einen weltweiten Marktanteil von 23 Prozent zu besitzen. Fast jedes dritte weltweit produzierte Auto sei mit einem Schließsystem des Unternehmens aus Heiligenhaus ausgestattet. Die Insolvanzverwalter der Sanierungskanzlei Dr. Beck & Partner bestätigen, dass die geplante Investorenlösung die Zukunft von Kiekert als Ganzes sichert. Der Verkauf markiert das Ende einer langen Reihe von Krisen und Eigentümerwechseln.

Frühere Konflikte mit Ford und chinesische Eigentümer scheiterten

Die Geschichte des Unternehmens ist von Streitigkeiten und Lieferantenengpässen geprägt. Im Jahr 1998 standen die Fertigungsbande bei Ford in Köln still. Kiekert hatte keine Türschlösser geliefert. Offiziell gab es technische Probleme nach einem Blitzeinschlag als Grund. Gleichzeitig kam es zu schweren Streitigkeiten mit Ford über einen langfristigen Liefervertrag. Diese Zwischenfälle zeigten bereits früh die Vulnerabilität des Unternehmens.

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2000 übernahm die heutige Beteiligungsgesellschaft Permira Kiekert für rund 530 Millionen Euro. 2006 übernahmen Gläubiger, darunter BlueBay Asset Management und Morgan Stanley, das Unternehmen. 2012 griff der chinesische Autozulieferer Lingyun zu. Laut Kiekert-Management stellte Lingyun kein Geld bereit. Das Unternehmen zahlte Verpflichtungen in dreistelliger Millionenhöhe nicht.

Geopolitische Spannungen führten zu erheblichen Auftragsverlusten

Zusätzlich zu den finanziellen Problemen sorgten geopolitische Spannungen für Unruhe. Kiekert erklärte, man habe erhebliche Auftragsverluste hinnehmen müssen. Diese Verluste seien insbesondere auf die US-Sanktionspolitik zurückzuführen. Die Kombination aus ausbleibenden Zahlungen des chinesischen Investors und den internationalen Sanktionen machte eine Sanierung unumgänglich. Jetzt wird die Verantwortung an eine neue Gruppe von Investoren übertragen.

Die Übernahme durch Akipia und Michal Strnad stellt einen radikalen Wandel dar. Der neue Besitzer ist kein Autozulieferer, sondern stammt aus der Rüstungsindustrie. Die Czechoslovak Group unter Strnad expandiert stark und sieht sich als einer der führenden Anbieter in Europa. Die Integration von Kiekert in dieses Portfolio könnte die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Zukunft deutlich verändern. Welche konkreten Auswirkungen dies auf die Produktion und die Belegschaft hat, bleibt abzuwarten.

Die Insolvenzverwalter sehen in der Lösung mit Akipia einen klaren Weg aus der Schieflage. Die Sicherung von zehn Standorten ermöglicht es, die operative Tätigkeit fortzusetzen. Die Marke Kiekert bleibt im Markt präsent, auch wenn die Eigentumsverhältnisse sich fundamental ändern. Die 170-jährige Geschichte des Unternehmens schreibt sich nun unter einem neuen Vorzeichen weiter, fernab der ehemaligen Hauptmarktsegmente der Automobilindustrie, die das Unternehmen früher prägte.