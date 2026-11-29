Die tschechische Gruppe Akipia mit Investor Michal Strnad übernimmt den Heiligenhauser Schließspezialisten Kiekert. 10 von 11 Standorten bleiben erhalten.

Die tschechische Beteiligungsgruppe Akipia übernimmt den traditionsreichen Autozulieferer Kiekert aus Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen. Hinter diesem finanziellen Kraftakt steht der dreißigjährige tschechische Milliardär Michal Strnad, der gleichzeitig die Führung der schnell wachsenden Rüstungsgruppe Czechoslovak Group innehat. Die Transaktion markiert den nächsten, aber entscheidenden Schritt in der fast siebzehnjährigen Firmengeschichte des Weltmarktführers für Schließsysteme, der aktuell von Insolvenzanträgen und Eigentümerwechseln geprägt ist.

Akipia übernimmt zehn von elf Kiekert-Standorten

Die Übernahmestruktur ist detailliert und spezifisch: Akipia erwirbt zehn der insgesamt elf Kiekert-Standorte weltweit. Diese Standorte verteilen sich auf drei verschiedene Kontinente und bilden das operative Kerngeschäft des Unternehmens. Die betroffenen Werke beschäftigen insgesamt etwa 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein wichtiges Detail der Transaktion ist, dass das Werk in Russland nicht in den Deal einbezogen wurde und somit separat behandelt wird. Die Sanierungskanzlei Dr. Beck & Partner bestätigt, dass die geplante Investorenlösung die Zukunft von Kiekert als Gesamtunternehmen sichert. Insolvenzverwalter Joachim Exner betonte in einer offiziellen Mitteilung, dass diese Lösung die Fortführung des Geschäftsmodells ermöglicht.

Also read Jurate Keblyte wird im März 2027 CFO der Renk Gruppe

Michal Strnad führt Czechoslovak Group mit Milliardenumsatz

Der investorische Hintergrund dieser Transaktion ist von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung in Europa. Michal Strnad ist nicht nur als Einzelperson involviert, sondern agiert über sein Unternehmen Akipia im Verbund mit der Czechoslovak Group. Diese Gruppe gilt als einer der am schnellsten wachsenden Rüstungskonzerne auf dem europäischen Markt. Die wirtschaftliche Dimension dieses Konzerns ist beeindruckend: Im Jahr 2025 erwartet die Czechoslovak Group einen Umsatz von 6,7 Milliarden Euro. Gleichzeitig sichert der Konzern Arbeitsplätze an rund 14.000 Standorten weltweit. Die Übernahme von Kiekert durch diesen Hintergrund erweitert die strategischen Positionen der Investorengruppe deutlich in den zivilen Markt der Automobilzulieferung.

Kiekert behält globale Marktführerschaft bei Fahrzeugen

Trotz der aktuellen Eigentumswechsel bleibt Kiekert ein marktdominierendes Unternehmen in der globalen Automobilindustrie. Das Unternehmen beliefert heute mehr als hundert verschiedene Automarken mit ihren Produkten. Nach eigenen Angaben des Unternehmens liegt der weltweite Marktanteil bei Schließsystemen bei präzise 23 Prozent. Dies bedeutet, dass fast jedes dritte weltweit produzierte Auto mit einer Technologie von Kiekert ausgestattet ist. Diese hohe Marktdurchdringung unterstreicht die strategische Relevanz der Firma für die internationale Fahrzeugproduktion. Die Zahl der Kunden und die Reichweite der Produkte machen das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Teil der Lieferketten des internationalen Automobilbaus.

Advertisement

Historische Krisen und Eigentümerkarussell seit 1998

Die Geschichte des Unternehmens ist geprägt von starken Schwankungen und tiefgreifenden Veränderungen. Gegründet wurde Kiekert im Jahr 1857 in Heiligenhaus als reine Schloss- und Beschlagfabrik. In der Folgezeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem Pionier im Autobereich und führte vor mehr als fünfzig Jahren die moderne Zentralverriegelung ein. Der Börsengang erfolgte im Jahr 1995. Doch bereits kurz darauf kam es zu schweren Krisen. Im Jahr 1998 standen die Produktionsbänder bei Ford in Köln still, weil Kiekert keine Türschlösser liefern konnte. Als offizielle Ursache wurden technische Probleme nach einem Blitzeinschlag genannt, gleichzeitig gab es jedoch auch Streitigkeiten über langfristige Lieferverträge mit dem Automobilhersteller Ford.

Diese Ereignisse lösten ein rasantes Eigentümerkarussell aus. Im Jahr 2000 erwarb die heutige Beteiligungsgesellschaft Permira Kiekert für rund 530 Millionen Euro. Zwei Jahre später, im Jahr 2006, übernahmen Gläubiger um BlueBay Asset Management und Morgan Stanley das Unternehmen. Die finanzielle Lage erforderte weitere Eingriffe, sodass im Jahr 2012 der chinesische Autozulieferer Lingyun das Unternehmen übernahm. Diese Serie von Verkäufen und Restrukturierungen zeigt die volatile Natur des Unternehmens über die letzten zwei Jahrzehnte. Jeder neue Besitzer versuchte, die Profitabilität und die Marktstellung zu stabilisieren, was jedoch zu ständigen Veränderungen in der strategischen Ausrichtung führte.

Strategische Bedeutung und Zukunftsausblick für den Standort

Die aktuelle Übernahme durch Akipia und Michal Strnad stellt eine neue Kapiteln in der Firmengeschichte dar. Während sich das Unternehmen von den alten Schulden und den vorherigen Eigentümerkonflikten löst, gewinnt es durch den neuen Investor Zugang zu erheblichem Kapital und strategischer Expertise. Die Czechoslovak Group bringt nicht nur finanzielle Ressourcen mit, sondern auch eine klare Wachstumsstrategie. Für die 4000 Beschäftigten an den zehn verbleibenden Standorten bedeutet dies die Sicherung ihrer Arbeitsplätze und die Perspektive auf eine stabilisierte Zukunft. Die Ausklammerung des russischen Werks ist eine geographische, aber auch politische Entscheidung, die den Fokus auf die verbleibenden europäischen, asiatischen und amerikanischen Märkte lenkt.

Die Marke Kiekert bleibt als Weltmarktführer für Schließsysteme erhalten. Mit einem Anteil von 23 Prozent am globalen Markt und der Versorgung von über 100 Automarken bleibt das Unternehmen ein zentraler Akteur in der Industrie. Die Kombination aus historischer Expertise seit 1857 und der modernen finanziellen Struktur durch Akipia könnte das Unternehmen in eine Phase erneuerter Stabilität führen. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich die Integration in die Strukturen der Czechoslovak Group vollzieht und welche synergistischen Effekte für die Kunden der Automarken entstehen.