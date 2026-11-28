Kieran Culkin glaubte seiner Frau Jazz kein Wort. Doch eine britische Bettgewohnheit brachte ihn schließlich zum Umdenken, wie er verrät.

an eine ziemlich ungewohnte Schlafweise gewöhnen. Sie erklärte ihm nämlich, dass man in England in der Regel ohne Oberlaken schlafe. Stattdessen liege man lediglich unter einer Bettdecke, deren Bezug man abnehmen und waschen kann.

Der Schauspieler glaubte ihr anfangs kein Wort und dachte, sie wolle ihn einfach auf den Arm nehmen. Im Interview mit dem britischen Portal"Sie sagte: 'In England benutzen wir nur die Bettdecke. Wir benutzen kein Laken.

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' Also dachte ich, sie erzählt totalen Mist. "ihren Mann aber überzeugt. Bei dem Paar zu Hause gibt es das zusätzliche Laken nun nicht mehr. Der Grund dafür: Es knüllte sich im Bett oft zusammen, verrutschte oder lag am Ende auf dem Boden.daran, dass das Oberlaken ständig zerknitterte und aus dem Bett rutschte.