Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter fordert die Bundesregierung auf, die Ukraine mit Marschflugkörpern zu beliefern. Kiesewetter hält die Lieferung von Taurus für längst überfällig und sieht den Taurus als weitreichendes Präzisionswirkmittel militärisch absolut sinnvoll an.

Der CDU -Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter fordert die Bundesregierung auf, die Ukraine mit Marschflugkörper n zu beliefern. Kiesewetter hält die Lieferung von Taurus für längst überfällig und sieht den Taurus als weitreichendes Präzisionswirkmittel militärisch absolut sinnvoll an.

Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt die Lieferung bislang ab, obwohl Kiesewetter die Aussagen der Bundesregierung, die Ukraine brauche den Taurus nicht mehr, für unzutreffend hält. Kiesewetter sieht den Taurus als nützlich an, um die Logistikverbindungen Russlands auf die völkerrechtswidrig besetzte Krim zu unterbinden. Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur wurde in Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem Orden der Fürstin Olga für ihre Verdienste um die Ukraine geehrt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius reist zu Gesprächen nach Kanada, um über die gemeinsame Sicherheit, Rüstungskooperationen und die Ukraine-Hilfe zu sprechen. In Tiflis haben tausende Menschen gegen die pro-russische Regierung protestiert, um die Unabhängigkeit Georgiens zu feiern. Estlands Außenminister Margus Tsahkna dringt darauf, dass die EU alle Verhandlungskapitel für den ukrainischen EU-Beitritt öffnet. Die russische Staatsduma hat ein neues Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, den Zugriff auf den Besitz von Russen im Ausland zu verlieren, wenn sie gegen Moskaus Interessen auftraten





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