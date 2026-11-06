Kiesewetter kritisiert Merz und fordert Aigner als Bundespräsidentin

Ralph Kiesewetter übte scharfe Kritik an Kanzler Merz. Er empfiehlt Ilse Aigner als Bundespräsidentin und fordert klare Zusage bis Montag vor der Wahl im Januar 2027.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ralph Kiesewetter hat Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Interview der ZDF-Sendung "Markus Lanz" scharf kritisiert. Kiesewetter bemängelte, dass Merz den Begriff der gestaltenden Politik erst sehr spät erkenne. Dem Kanzler sei es vorrangig wichtig gewesen, Bundeskanzler zu werden, statt effektiv zu regieren. Dieses Urteil fällt in einer Phase, in der die Personalie des neuen Staatsoberhauptes heiß diskutiert wird und die Union unter Druck steht.

Kritik an Merz und der Personalie

Kiesewetter erklärte, Merz habe bisher kein Fingerspitzengefühl gezeigt. Es gelte nun, die Menschen mitzunehmen. Er glaube jedoch, dass Merz an diesen Fehlern reife, und wünsche sich einen erfolgreichen Bundeskanzler Friedrich Merz. Ausgelöst wurde diese Generalkritik durch die aktuelle Debatte um den Bundespräsidenten. Kiesewetter nannte die Phase eine ziemlich verstolperte, handwerklich schwierige Epoche für die Union. Für so ein Spitzenamt, wo ganz schwierige Bundestagswahlen vor uns haben, sei es bitter, zu dilettieren und zu verzögern. Er forderte, dass Parteipolitisierung nicht zugelassen werden dürfe.

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Forderung nach klarer Nennung von Aigner

Trotz der scharfen Worte zum Kanzler positioniert sich Kiesewetter klar bei der Kandidatin. Er finde es gut, wenn es Frau Aigner wird, und wolle, dass sich Friedrich Merz am Montag eindeutig zu dem Namen bekennt. Es sei ja nicht das erste Mal, dass in diesen Personalfragen unabgestimmt Vorschläge gemacht wurden. Kiesewetter erwarte, dass für das Spitzenamt dieses Landes Namen vorher nicht beschädigt werden von Menschen, die redliche Arbeit leisten. Er hätte sich gewünscht, diese Parteipolitisierung gar nicht erst zuzulassen. Er argumentiert, Merz könne damit nur gewinnen, wenn er nun klar Stellung bezieht.

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Hintergrund der Bundespräsidentenwahl

Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar 2027 von der Bundesversammlung gewählt. Diese Versammlung setzt sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und genauso vielen Wahlleuten aus den Ländern zusammen. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten. Das Vorschlagsrecht liegt bei der Union. Bisher hat die Union noch niemanden als Kandidatin oder Kandidaten offiziell benannt. Die Unsicherheit in diesem Prozess ist es, die bisherige Bedenken bei Beobachtern wie Kiesewetter ausgelöst hat. Die CSU unterstützt eine Kandidatur von Aigner. Auch mehrere einflussreiche CDU-Politiker haben sich inzwischen offen für Aigner ausgesprochen. Dazu gehören alle drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich für eine Frau als Bundespräsidentin ausgesprochen, aber noch keinen Namen genannt. Die Wartezeit auf eine klare Entscheidung dauert an, während die Union versucht, ihre Reihen zu schließen, bevor die Wählerstimmen im Januar 2027 entscheiden.