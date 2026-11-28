Vor ein paar Tagen wird ein Video bekannt, das den Abschuss einer russischen Drohne durch eine Laserwaffe zeigen soll. Nun bestätigt eine ukrainische Verteidigungsplattform den Einsatz. Für den Durchbruch im Abwehrkampf fehlt der Technologie allerdings noch viel.

Vor ein paar Tagen wird ein Video bekannt, das den Abschuss einer russischen Drohne durch eine Laserwaffe zeigen soll. Nun bestätigt eine ukrainische Verteidigungsplattform den Einsatz.

Für den Durchbruch im Abwehrkampf fehlt der Technologie allerdings noch viel. Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt.

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"Kürzlich sind online Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie ein ukrainisches Lasersystem im Gefecht eingesetzt wird, um eine feindliche düsengetriebene Drohne abzufangen", erklärte die von der ukrainischen Regierung betriebene Militärplattform Brave1 am Freitag. "Dieses System wurde von einem Empfänger einer Förderung des Brave1-Programms entwickelt und im Kampf von einem privaten Flugabwehrteam eingesetzt", hieß es weiter. Zuvor hatte Präsidentenberater Serhij Beskrestnow in dieser Woche Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie ein Ziel als Feuerball abstürzt.