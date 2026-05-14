Kiez-Kicker-Team kämpft um Bundesliga-Leben

Trainer Alexander Blessin und sein Kiez-Kicker-Team stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Der Abstieg aus der Bundesliga droht. Gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) zählt nur ein Sieg, sonst geht es runter in die 2. Liga.

NEWS TEXT: Der Trainer Alexander Blessin und sein Kiez-Kicker-Team stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Der Abstieg aus der Bundesliga droht. Gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) zählt nur ein Sieg, sonst geht es runter in die 2.

Liga. Der Coach betont, dass der Druck nicht wegzudenken sei, aber er will keine Angstsituation hervorrufen. Blessin sieht Chance, Relegationsplatz zu erreichen, auch wenn es von der ungünstigen Position aus ist. Der Kapitän Jackson Irvine ist der verlängerte Arm des Trainers.

Blessin betont, dass die letzten Motivationsansagen von Irvine seien, die auch mal nicht jugendfreie Worte enthalten könnten. Schon am kommenden Wochenende könnte St. Paulis Abstieg so gut wie feststehen, aber die Angst vor weiteren Ausfällen war in dieser Woche wegen des grassierenden Magen-Darm-Virus präsent. Die Verletzten: David Nemeth fällt definitiv aus, Hauke Wahl, Louis Oppie und Adam Dzwigala sind wieder fit. Bei Eric Smith ist noch offen, ob er es schafft.

Mit Ricky-Jade Jones und Karol Mets sind zwei zuvor verletzte Akteure wieder spielfähig





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