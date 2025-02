Kieztage der BSR: Kostenloser Sperrmüllabtransport und Tausch-Markt

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) bietet ihren Anwohnern die Möglichkeit, Sperrmüll kostenlos in der Nachbarschaft abzugeben. An den Kieztagen können neben Sperrmüll auch Altholz, Matratzen, Elektrogeräte und Alttextilien abgegeben werden. Ein besonderer Bestandteil der Kieztage ist der Tausch- und Verschenkmarkt, an dem gut erhaltene Dinge abgegeben und neue Schätze entdeckt werden können.

Alte Matratzen, kaputte Stühle und ausrangierte Elektrogeräte: Wer seinen Sperrmüll loswerden will, muss nicht immer zum Recycling hof fahren. Stattdessen können Anwohner von den Kieztage n der Berliner Stadtreinigung (BSR) ihren Sperrmüll kostenlos in der Nachbarschaft abgeben, berichtete Marzahn-Hellersdorf Live. Abgegeben werden können laut der Berliner Stadtreinigung Sperrmüll , Altholz, Matratzen, Elektrogeräte, Alttextilien und Dinge für den Tausch- und Verschenkmarkt.

Nicht angenommen werden Altreifen, Lacke, Farben, Bauschutt, Batterien, Alt-Medikamente und kontaminiertes Holz – diese Sachen müssen auf den Recyclinghof gebracht werden. Ein besonderer Bestandteil der Kieztage ist der Tausch- und Verschenkmarkt, der auf den meisten Veranstaltungen angeboten wird. Hier können gut erhaltene Dinge abgegeben werden, die zu schade zum Wegwerfen sind. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, neue Schätze zu entdecken und so zur Ressourcenschonung und Verlängerung der Produktlebensdauer beizutragen.Samstag, 29. März, von 8 bis 13 Uhr auf der Sella-Hasse-Straße 13–17 in MarzahnFriday, 13. Juni, von 8 bis 13 Uhr an der Ludwigsfelder Str. 1–5 in HellersdorfGut erhaltene Gegenstände können direkt am Tausch- und Verschenkmarkt an die Mitarbeitenden übergeben werden. Was keinen neuen Besitzer findet, wird an die NochMall, das Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR, übergeben. Weitere Hinweise zur Veranstaltung und den tagesaktuellen Standorten sind auf der Webseite der Berliner Stadtreinigung (BSR) zu finden





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sperrmüll Recycling Berliner Stadtreinigung Kieztage Tausch-Markt Nachhaltigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Friedrichshain-Kreuzberg kündigt weitere BSR-Kieztage anDie Berliner Stadtreinigung (BSR) veranstaltet weitere Kieztage in Friedrichshain-Kreuzberg, an denen Anwohner Sperrmüll abgeben können. Die Termine und Standorte sind aufgelistet.

Weiterlesen »

BSR-Streik: Informationen zur Müllabfuhr, Sperrmüll, Recyclinghof und WinterdienstAuch die BSR wird am Donnerstag und Freitag bestreikt. Müllabfuhr, Sperrmüll, Recyclinghöfe und Winterdienst sind betroffen. Ein Überblick über die wichtigsten Informationen.

Weiterlesen »

Biete Bär, nehme Clown: Kostüm-Tausch-Tag in EschweilerZwei Frauen tauschen ein Kostüm

Weiterlesen »

BSR-Beschäftigte übergeben Petition für TarifforderungenAm 23. Januar 2025 übergeben Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) eine Petition an den BSR-Vorstand, um sich hinter ihren Forderungen in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst zu stellen. Eine deutliche Mehrheit der BSR-Beschäftigten hat unterschrieben. Die Übergabe erfolgt im Rahmen einer Kundgebung und setzt ein klares Signal für die beginnenden Verhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Weiterlesen »

Streik bei BSR, Vivantes, Charité & Co.: Geräumt wird trotzdemDer Winterräumdienst läuft weiter, während Teile des öffentlichen Dienstes in Berlin streiken. Überschattet wird der Tag von der Amoknachricht aus München.

Weiterlesen »

Verdi-Warnstreik geht bei BSR in VerlängerungVerdi verlängert den Warnstreik im öffentlichen Dienst Berlins. Auch am Samstag bleiben die Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) geschlossen. Die Müllabfuhr ist in der Regel an Samstagen nicht unterwegs, trotzdem ruft Verdi dazu auf, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Verdi will mit den Streiks Druck auf die laufenden bundesweiten Tarifverhandlungen machen.

Weiterlesen »