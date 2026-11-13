KIgA erhält Simon-Wiesenthal-Preis im österreichischen Parlament

Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus wurde mit dem Simon-Wiesenthal-Preis ausgezeichnet. Der Berliner Verein gewann in der Kategorie Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus.

Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA) hat den renommierten Simon-Wiesenthal-Preis erhalten. Die Auszeichnung wurde im österreichischen Parlament überreicht. Die Berliner Organisation setzte sich gegen andere Bewerber durch. Sie gewann in der Kategorie für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus. Der Preis ist mit 7500 Euro dotiert. Die feierliche Überreichung fand am Donnerstagabend statt.

Kern der Auszeichnung und Jury-Entscheidung

Die Jury begründete ihre Entscheidung mit der einzigartigen Arbeit der KIgA in Berlin. Oskar Deutsch würdigte die Initiative als etabliert und international anerkannt. Er betonte, dass die Organisation dort ansetzt, wo gesellschaftliche Spannungen sichtbar werden. Besonders hervorzuheben sei der konsequente Zugang zur migrantischen Gesellschaft. Die Initiative arbeite gezielt in urbanen Brennpunktvierteln. Sie schaffe Räume für Aufklärung, Begegnung und Dialog. Dies leiste einen wichtigen Beitrag zum Abbau von Vorurteilen. Der Dialog findet insbesondere zwischen muslimischen und jüdischen Menschen statt. Dies stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Arbeit der KIgA wird als wesentlicher Faktor für die Prävention von Hass gesehen.

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Hauptpreis für Bildungskampagne Fragemauer

Der Hauptpreis in Höhe von 15.000 Euro ging an die Bildungskampagne Fragemauer. Diese wurde vom deutschen Verein Elnet (European Leadership Network) ins Leben gerufen. Das Ziel der Kampagne ist es, Wissen, Verständnis und Nähe zu schaffen. Sie soll gegen Hass, Diskriminierung und Unwissen antreten. Der Verein sammelt Fragen zu Judentum und Israel. Diese werden veröffentlicht und beantwortet. Die Fragemauer ist niedrigschwellig und humorvoll konzipiert. Die Jury lobte diesen Ansatz für die Förderung des Dialogs. Sie dient der Information und Einladung zum Austausch. Dies gilt als effektives Mittel gegen Vorurteile.

Auszeichnung für Holocaust-Aufklärung durch Czwalina

Der Preis für die Aufklärung über den Holocaust ging an Johannes Czwalina. Er ist der Gründer einer Gedenkstätte in der Schweiz. Es handelt sich um die einzige Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge im Land. Auch dieser Preis ist mit 7500 Euro ausgestattet. Czwalina sagte bei der Preisverleihung, er blicke auf anspruchsvolle Jahre zurück. Er wolle jedoch allen Mut machen. Man solle kompromisslos dem folgen, was einem wichtig ist. Seine Arbeit trägt zur historischen Bewusstseinsbildung bei. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur.

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Dankesrede und historische Warnungen der Überlebenden

Derviş Hızarcı, der Vorstandsvorsitzende der KIgA, hielt die Dankesrede. Er erinnerte an seine Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden. Diese hätten gewarnt, dass es wieder passieren kann. Sie hätten aufgefordert, aktiv zu werden. Sie erinnerten daran, dass wir Menschen sind. Dies unterstreicht die Dringlichkeit der Arbeit. Die KIgA setzt sich seit mehr als 20 Jahren gegen Antisemitismus ein. Sie kämpft gegen Rassismus, Hass und Intoleranz. Der Verein ist inzwischen bundesweit tätig. Die Erfahrung mit Überlebenden prägt das Handeln.

Hintergrund und Rahmen der Preisverleihung

Der Simon-Wiesenthal-Preis wurde zum fünften Mal verliehen. Er ist nach dem Schriftsteller Simon Wiesenthal benannt. Beim Nationalfonds, einer Einrichtung des österreichischen Parlaments, waren rund 270 Bewerbungen eingegangen. Diese kamen aus mehr als 30 Ländern. Der Preis wurde im Rahmen von Einsparungen vor zwei Jahren kritisiert. Damals erhielt die KIgA in Berlin Unterstützung von der CDU-geführten Bildungsverwaltung. Im Jahr 2023 erhielt die KIgA in Washington den Elie Wiesel Award. Der große Zuspruch aus der Fachwelt und den Schulen war erheblich. Die Auszeichnung bestätigt die internationale Relevanz der Arbeit. Sie dient der Sensibilisierung und Bildung. Die Zahl der Bewerbungen zeigt das hohe Interesse.