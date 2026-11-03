KiKA zieht bis Ende 2032 komplett ins Internet um

Der Kinderkanal von ARD und ZDF wird bis Ende 2032 nicht mehr über Kabel, Satellit oder Antenne ausgestrahlt. Familien brauchen dann einen Onlinezugang, um die Sendungen zu sehen.

Der Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF soll bis Ende 2032 vollständig ins Internet umziehen. Wer die Sendungen des Senders dann sehen möchte, braucht einen Onlinezugang, denn die bisherige Verbreitung über das klassische Fernsehen endet.

Für viele Familien ist der bisherige Ablauf selbstverständlich: Der Fernseher wird eingeschaltet, KiKA wird ausgewählt, und das Kinderprogramm läuft. Dieser vertraute Weg hat jedoch ein festes Enddatum, das die Sender bereits festgelegt haben.

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KiKA-Umstieg: So sehen Zuschauer die Sendungen künftig

KiKA wird nach dem Umzug nicht mehr über Kabel, Satellit oder Antenne ausgestrahlt. Wer die Inhalte weiterhin auf dem großen Bildschirm verfolgen möchte, kann dafür etwa einen Smart-TV nutzen.

Ein Smart-TV ist ein Fernseher, der sich mit dem Internet verbinden lässt. Für solche Geräte gibt es bereits eine passende KiKA-Anwendung, mit der Zuschauer die Angebote des Senders abrufen können.

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Schon heute können Familien in der KiKA-App einzelne Folgen starten, wann es ihnen passt. Angefangene Videos lassen sich außerdem an derselben Stelle später fortsetzen.

Zusätzlich ist das laufende Fernsehprogramm über die App abrufbar. Ob ein solcher Livestream auch nach der TV-Abschaltung angeboten wird, ist bislang nicht bestätigt.

Streaming OS: Technischer Umbau bis Ende 2027

Der technische Umbau von KiKA läuft seit Anfang 2026, und bis Ende 2027 sollen die Internetseite und die übrigen Apps folgen. Die Frist betrifft die Technik des Senders.

Der Umbau begann Anfang 2026, nachdem der zugrunde liegende Vertrag in Kraft getreten war. KiKA setzt dabei auf Streaming OS, eine gemeinsame Software-Plattform für die Angebote des Senders.

Die neue Fernseher-App von KiKA nutzt diese Plattform bereits. Damit ist der erste Schritt des Umbaus auf den Fernsehgeräten sichtbar, während die übrigen Angebote noch folgen.

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Bis Ende 2027 sollen dann die Internetseite und die weiteren Apps ebenfalls auf die neue Technik umgestellt sein. Die TV-Ausstrahlung endet spätestens Ende 2032.

Nutzung und geschützter Raum für junge Zuschauer

Schon 2025 nutzten sieben von zehn Kindern in Deutschland die digitalen Angebote des Senders. Diese Zahl zeigt, wie stark die Online-Nutzung bereits verbreitet ist.

Beim weiteren Ausbau soll KiKA für junge Zuschauer ein geschützter Ort bleiben. Der Sender verfolgt damit das Ziel, die Angebote für Kinder sicher und übersichtlich zu gestalten.

Dazu gehören altersgerechte Inhalte und der Verzicht auf Werbung. Diese Grundsätze sollen auch im digitalen Angebot gelten, das künftig den Hauptzugang bildet.

Für Familien bedeutet der Wechsel vor allem, dass ein Onlinezugang zur Voraussetzung wird, sofern sie die Sendungen weiterhin sehen möchten. Wer die Umstellung früh nutzt, kann sich mit der KiKA-App und dem Smart-TV bereits heute an die neuen Abläufe gewöhnen.