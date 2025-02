Kilian „Tanzverbot“ Heinrich: Nach Viermonatiger Pause kehrt der Streamer mit Sorgen zurück.

Der bekannte YouTuber und Twitch-Streamer Kilian „Tanzverbot“ Heinrich meldet sich nach viermonatiger Pause mit ernsten persönlichen Problemen zurück. In einem TikTok-Livestream spricht er über die Herausforderungen einer toxischen Beziehung, mentale Gesundheitsprobleme und finanzielle Sorgen.

28-jährige Kilian „ Tanzverbot “ Heinrich, bekannt für seinen „Asi-Content“ auf YouTube und seine selbstironische Art, scheint ernsthaften Problemen zuzuüberstehen. Der Content Creator wollte sich durch seine Internet-Karriere aus Schulden befreien, doch sein Twitch -Kollege MontanaBlack bot ihm seit Oktober 2024 keine Unterstützung mehr an. Tanzverbot verschwand seit November 2023 sowohl aus dem Twitch - als auch aus dem YouTube-Universum. Erst am 7.

Februar 2025 meldete er sich auf TikTok bei seinen Fans, traute sich aber nicht, auf Twitch wieder aufzutauchen. \In seinem TikTok-Stream schilderte Tanzverbot die letzten Monate als äußerst schwierig, geprägt von einer toxischen Beziehung und einem völligen Gefühl des Leeres. Er beklagte Probleme mit seiner mentalen Gesundheit und kritisierte die Forderung, er müsse einfach nur wieder mehr streamen. Tanzverbot betonte, dass seine Unlust nicht aus Faulheit resultierte, sondern aus tieferen Gründen. Ob er an Depressionen litt, konnte er nicht mit Sicherheit sagen, fühlte sich aber „auf jeden Fall sehr, sehr niedergeschlagen“. \Um seine Kummer zu bewältigen, wandte sich Tanzverbot vermehrt dem Feiern zu und verbrachte in den letzten vier Monaten angeblich 4-5 Tage die Woche in Clubs. Zur Entspannung konsumierte er dabei laut eigener Aussage viel Alkohol, einen früheren Kritikpunkt von ihm. Er betonte jedoch, dass er keine anderen Drogen konsumierte. Geldprobleme scheinen weiterhin präsent zu sein: Tanzverbot meldete sich zuletzt im September bei seinem Steuerberater, um seine finanzielle Lage zu besprechen. Er wartet weiter auf die versprochenen 1.000 Euro von MontanaBlack. Tanzverbot selbst scheint mit seiner Situation unzufrieden zu sein, doch er sieht sich nicht in der Lage, sie allein zu ändern. Er beschreibt sich selbst als „schwach veranlagt“ und die toxische Beziehung hat ihn nun „total kaputt gemacht“. Professionelle Hilfe möchte er jedoch nicht in Anspruch nehmen. \Obwohl Tanzverbot in seinem knapp zweistündigen TikTok-Stream offen über seine persönlichen Probleme sprach, sah er den Plattform nicht als geeigneten Ort für ein tiefes Gespräch. Einen solchen „Deeptalk“ möchte er zu gegebener Zeit auf Twitch nachholen. Bislang ist dies aber noch nicht geschehen.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tanzverbot Kilian Heinrich Streamer Twitch Youtube Mentale Gesundheit Toxische Beziehung Depression Alkohol Montanablack

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bauer sucht Frau: Schäfer Heinrich Flirtversuch bei Inka BauseSchäfer Heinrich, bekannt aus der RTL-Show 'Bauer sucht Frau', versucht sein Glück bei Inka Bause während der Wiedersehens-Ausgabe. Der Bauer hatte bereits früher seine Attraktivität für die Moderatorin bekundet und will nun seine Chance nutzen.

Weiterlesen »

Bauer sucht Frau: Schäfer Heinrich flirtet mit Inka BauseSchäfer Heinrich, ein Dauer-Single aus der Show 'Bauer sucht Frau', versucht sein Glück bei Inka Bause, der Moderatorin der Sendung. Heinrich gab bereits in vergangenen Interviews an, dass er die Moderatorin attraktiv findet. Bei 'Das ganz große Wiedersehen' greift er sie direkt an und versucht es mit einem Flirt. Inka Bause reagiert jedoch distanziert und beendet das Gespräch.

Weiterlesen »

TV-Soaps: Bleiben Hanna und Kilian in 'Alles was zählt' zusammen?In 'Unter uns' leidet Theo unter dem Gedanken, die Konditorei zu verlieren. In 'Alles was zählt' knirscht es zwischen Hanna und Kilian. In 'GZSZ' will Joh...

Weiterlesen »

AWZ-Vorschau heute auf RTL+: Kilian erkennt, dass Hanna sich verdächtig gemacht hatAWZ-Folge 4623 vom 21.01.25 auf RTL+ (am 28.01.25 im TV): Als Hanna ein zweites Mal bei der Polizei vorgeladen wird, geht Kilian an ihrer Stelle hin. Von einem Kripo-Beamten erfährt er etwas Unerfreuliches: Hanna ist inzwischen zur Tatverdächtigen geworden.

Weiterlesen »

Heinrich und Schuring für Manthey EMA in BathurstDie beiden talentierten Nachwuchsfahrer Laurin Heinrich und Morris Schuring werden für Manthey EMA bei den 12h Bathurst antreten. Gemeinsam mit Yasser Shahin und Sam Shahin werden sie in Bathurst fahren.

Weiterlesen »

Präses Heinrich: 'Verratet nicht Menschen, die Schutz suchen' / Anna-Nicole Heinrich spricht auf Lichtermeer-Demo am Brandenburger TorHannover (ots) - Die Präses der Synode der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, hat heute auf einer Großkundgebung in Berlin dazu aufgerufen, sich für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit

Weiterlesen »