Kilian Zierer bei den Jacksonville Jaguars: Offensive Tackle blickt auf 3,5 Jahre ohne Einsatz

Nach dreieinhalb Jahren in der NFL ohne Pflichtspieleinsatz spricht Kilian Zierer über seine Zeit bei den Jacksonville Jaguars, die Härte des Business und seine Zukunftsaussichten.

Der 26-jährige Offensive Tackle Kilian Zierer befindet sich seit nunmehr dreieinhalb Jahren in der National Football League, hat jedoch bis heute kein Pflichtspiel bestritten. Nachdem er im Jahr 2023 als Undrafted Free Agent aus der Auburn University nach Houston gewechselt war, führte sein Weg 2025 zu den Jacksonville Jaguars.

Seitdem nimmt der Angreifer wöchentlich am vollen Trainingsprogramm teil, um am Wochenende als Zuschauer von der Tribüne zuzusehen. Diese Situation prägt seinen beruflichen Alltag in der nordamerikanischen Profiliga bis heute.

Trainingsalltag ohne Spielzeit

Also read Kilian Zierer bei Jacksonville Jaguars: 26 Jahre alt und noch ohne NFL-Einsatz

Kilian Zierer trainiert die komplette Woche mit einem Team, das aktuell vor Week 8 eine Bilanz von 4:2 aufweist und die AFC South anführt. Der Spieler war jüngst mit in London, wo die Jaguars in Wembley gegen ihre Gegner antraten. Für Zierer war dies eine besondere Erfahrung, da er dort erstmals das Gefühl eines zweiten Heimspiels erlebte. Im Gegensatz zu früheren Stationen in seiner Karriere bietet die Organisation der Jacksonville Jaguars jedem Spieler jedes Jahr die Möglichkeit, eine Woche im Ausland zu verbringen und eine zweite Fanbase aufzubauen. Bei regulären Auswärtsspielen nehmen die Jaguars den Practice Squad hingegen nicht mit.

Ursachen für den Ausstand

Als Spieler betrachtet man sich selbst nie als Nicht-Roster-Spieler, doch die Realität ist eine reine Zahlenfrage. Die meisten Teams halten nur drei Offensive Tackles im aktiven Roster. Bei den Jacksonville Jaguars sind dies drei Spieler, die seit sechs, sieben oder acht Jahren dabei sind. Diese etablierten Profis waren entweder First- oder Second-Round-Picks oder verfügen über hochdotierte Verträge. Aus dieser Perspektive erklärt sich, warum es für einen neuen Akteur wie Kilian Zierer so außerordentlich schwierig ist, in den Kader aufgenommen zu werden. Die Konkurrenz um die wenigen verbleibenden Plätze ist extrem hoch.

Flexibles Roster und Inaktivitätslisten

Advertisement

Im Moment steht noch kein Einsatz bevor, da die Anzahl der Spieler im aktiven Roster meist höher ist als die auf dem Platz stehenden Athleten. Normalerweise sind ein oder zwei Spieler der Offensive Line inactive, während andere in diesem Fenster aktiv sind. Die konkreten Auswirkungen dieser Konstellation auf Kilian Zierer oder andere Teamkollegen werden sich voraussichtlich erst nach der kommenden Bye Week zeigen. Eine Verletzung führt nicht zwangsläufig dazu, dass er kurzfristig auf dem Platz steht, da die Jaguars zudem noch einen anderen Offensive Liner auf der Injured Reserve Liste führen, der theoretisch zurückkehren könnte.

Unmenschlichkeit des NFL-Geschäfts

Der 26-Jährige hat bereits fünf NFL-Organisationen von innen gesehen und lernte dabei Eigenschaften kennen, die er vorher nicht erwartet hatte. Er beschreibt die Liga als ein reines Geschäft, das wenig Menschlichkeit zeigt. Es kommt vor, dass ein Spieler nur zwei Tage im Team ist und dann sofort wieder geht, da Entscheidungen rein auf Zahlen basieren. Ob ein Spieler einen Zwölf-Monats-Mietvertrag unterschrieben hat oder seine gesamte Familie mitgebracht hat, spielt keine Rolle. Die Rotation im Kader erfolgt ausschließlich nach den Vorstellungen des Klubs, was für viele eine schockierende Erfahrung darstellt.

Zukunftsperspektiven und Mindset

Die Chancen, endgültig in das Team zu kommen, sind vor der Saison am höchsten, doch solange Kilian Zierer dabei ist, bleibt eine Hoffnung bestehen. Er glaubt, dass es noch dauern wird, bis er auf dem Spielfeld steht, sieht aber weiterhin Möglichkeiten. Der Alltag bleibt hart, da die Entscheidungen von der Geschäftsleitung getroffen werden und nicht von den Spielern untereinander. Zierer vertritt die Ansicht, dass es im Endeffekt nur ums Gewinnen geht und die Menschlichkeit dabei manchmal fehl am Platz ist. Florida ist für ihn attraktiv, da er nur fünf Stunden von zu Hause entfernt ist, doch das anstrengende Wetter im Trainingslager fordert seinen Körper. Er weiß, dass er seine Situation wahrscheinlich erst einordnen wird, wenn seine Karriere vorbei ist, und akzeptiert die Risiken des Berufs, die er selbst gewählt hat."}}