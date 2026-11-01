Kilian Zierer bei Jacksonville Jaguars: 26 Jahre alt und noch ohne NFL-Einsatz

NFL-Offensive Tackle Kilian Zierer trainiert seit dreieinhalb Jahren mit den Jacksonville Jaguars, hat aber noch kein Pflichtspiel bestritten. Er offenbart die Härte der Liga.

Der 26-jährige deutsche Offensive Tackle Kilian Zierer steht seit nunmehr dreieinhalb Jahren im Kader der Jacksonville Jaguars und hat bisher noch kein Pflichtspiel in der National Football League bestritten. Er trainiert jede Woche mit dem Team, das aktuell vor Week 8 mit einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen die AFC South anführt. Trotz der Teilnahme am vollen Trainingsprogramm und der Reise nach London schaut er die Spiele am Wochenende nur von der Seitenlinie aus zu.

Ungewisse Zukunft im harten NFL-Business

Zierer, der 2023 als Undrafted Free Agent aus Auburn nach Houston kam und 2025 zu den Jaguars wechselte, beschreibt diesen Zustand als den schwierigsten Teil seiner Karriere. Er ist zwar Teil der Organisation, gehört aber nicht dem aktiven Roster an. Diese Unsicherheit nervt ihn am meisten, doch er kann sie nicht kontrollieren. Jede Woche besteht theoretisch die Chance, dass er hochgezogen wird und plötzlich im Roster steht.

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Die Situation ist durch die starren Regeln der Liga geprägt. Die meisten Teams haben lediglich drei Offensive Tackles im aktiven Kader. Bei den Jaguars sind diese drei Plätze mit Spielern besetzt, die bereits sechs bis acht Jahre dabei sind. Es handelt sich hierbei um First- oder Second-Round-Picks oder Akteure mit hochdotierten Verträgen. Für einen Neuzugang wie Zierer ist es daher extrem schwierig, gegen diese etablierten Größen anzukommen.

London als emotionale Heimat und zweite Fanbase

Florida bietet Zierer eine persönliche Erleichterung, da es nur fünf Stunden von seiner Heimat entfernt liegt. Dies ist besonders für seine Frau relevant, die aus diesem Bundesstaat stammt. Das Wetter im Trainingslager ist zwar anstrengend, aber der sportliche Fokus bleibt erhalten. Ein besonderes Highlight war für ihn die Reise nach London. Das Spiel im Wembley-Stadion fühlte sich an wie ein zweites Heimspiel.

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Im Gegensatz zu anderen Teams, die den Practice Squad nicht zu regulären Auswärtsspielen mitnehmen, reiste bei den Jaguars der gesamte Kader mit. Diese Erfahrung mit einer zweiten Fanbase in einem anderen Land hat ihn beeindruckt. Es zeigt ihm, wie stark die Bindung zwischen Team und Supportern ist, auch wenn er selbst als Zuschauer auf der Bank saß.

Harte Realität ohne große Menschlichkeit

Durch den Blick von innen hat Zierer gelernt, dass die NFL ein reines Geschäft ist, das wenig Raum für große Menschlichkeit lässt. Spieler sitzen nebeneinander und sind bereits zwei Tage später wieder weg. Es geht am Ende immer um Zahlen und die Optimierung des Rosters. Egal, wie lange ein Vertrag läuft oder ob man seine Familie mitgebracht hat, die Situation kann sich von heute auf morgen ändern.

Diese Härte trifft jeden Spieler. Man kennt Kollegen seit kurzem und sie verschwinden wieder. In fast keinem anderen Beruf ist diese Rotation so schnell und unerbittlich. Zierer betont, dass es zwar um Menschen geht, aber die Entscheidungen rational und geschäftsmäßig getroffen werden. Jeder weiß ungefähr, wo er im Ranking steht, und schlechte Laune untereinander hilft nichts.

Ausblick auf die kommende Saison

Ob Zierer bald zum Einsatz kommt, ist ungewiss. Oft stehen ein oder zwei Spieler der Offensive Line als Inactive, was anderen mehr Spielzeit gibt. Nach der Bye Week könnte sich die Lage klären, da auch verletzte Spieler vom IR zurückkehren könnten. Die Chancen, das Team zu verstärken, sind vor der Saison am höchsten, aber solange er dabei ist, sieht er weiterhin Möglichkeiten.

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Letztendlich geht es in der Liga nur ums Gewinnen. Die Spieler untereinander haben wenige Probleme, da jeder weiß, dass Leistung entscheidet. Schwieriger sind die Entscheidungen der Verantwortlichen. Zierer sieht seine Zukunft weiterhin optimistisch, auch wenn der Prozess nie einfacher wird. Er bleibt dran, trainiert hart und hofft auf den Moment, wo er den Platz betreten darf.