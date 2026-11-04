Kilian Zierer bleibt ohne Einsatz: Offensive Tackle der Jacksonville Jaguars

Kilian Zierer trainiert seit dreieinhalb Jahren für die Jacksonville Jaguars, steht aber nie im Kader. Der 26-Jährige erklärt die harten Bedingungen und seine Motivation.

Der deutsche American-Football-Profi Kilian Zierer befindet sich seit dreieinhalb Jahren in der National Football League, hat jedoch bis heute kein Pflichtspiel bestritten. Der 26-jährige Offensive Tackle kam im Jahr 2023 als Undrafted Free Agent von der Auburn University nach Houston, bevor er im Jahr 2025 zu den Jacksonville Jaguars wechselte. Aktuell gehört er zum Trainingskader eines Teams, das vor der achten Spieltagswoche (Week 8) über eine Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen verfügt und die AFC South anführt.

Zierer trainiert wöchentlich mit dem Team

Kilian Zierer nimmt am kompletten Wochenprogramm der Jacksonville Jaguars teil und trainiert täglich mit den Stars des Kaders. Dennoch fehlt ihm am Sonntag die Teilnahme am eigentlichen Spielgeschehen. Diese Situation ist für den deutschen Athleten emotional herausfordernd, da er zwar physisch präsent ist, aber nicht Teil der aktiven Aufstellung steht. Er betont, dass dieser Zustand der schwerste Abschnitt seiner bisherigen Karriere sei, da man zwar dabei ist, aber letztlich nur als Zuschauer agiert.

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Die Unsicherheit darüber, ob es irgendwann zu einem Roster-Aufruf kommt, lässt sich nicht kontrollieren. Zierer konzentriert sich daher darauf, jede Woche so gut wie möglich zu trainieren, um aufzufallen. Die Chancen auf einen Platz im aktiven Kader sind statistisch gesehen am höchsten vor Beginn der neuen Saison. Solange er Teil der Organisation ist, sieht er weiterhin eine realistische Möglichkeit, doch noch auf dem Feld stehen zu dürfen, auch wenn Verletzungen anderer Spieler keine Garantie für seinen eigenen Einsatz bedeuten.

Harte Realität des NFL-Geschäfts

Sein Aufenthalt in Florida bietet ihm persönliche Vorteile, da der Bundesstaat nur fünf Stunden von seiner Heimat entfernt liegt und dort seine Frau verwurzelt ist. Dennoch beschreibt er das Umfeld als ein Geschäft, das wenig Menschlichkeit zeigt. Zierer hat beobachtet, wie Spieler, mit denen er gerade erst zusammengearbeitet hat, innerhalb kürzester Zeit entlassen werden. Oft reicht eine Frist von zweieinhalb Stunden oder sogar nur zwei Tage im Team, um wieder die Tür zu verlassen.

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Dieses System basiert rein auf Zahlen und strategischen Entscheidungen der Management-Ebene. Es spielt keine Rolle, ob ein Spieler einen langfristigen Vertrag hat oder seine gesamte Familie nach Amerika geholt hat. Die Rotation im Practice Squad und im aktiven Roster erfolgt strikt nach den Vorstellungen des Klubs. Zierer stellt fest, dass dieses Verhalten in fast keinem anderen Beruf vorkommt und man sich diese Härte selbst ausgesucht hat.

Erfahrungen in London und Zukunftsaussichten

Trotz der schwierigen Umstände schätzt Zierer die internationalen Spiele sehr. Sein erstes Spiel in London im Vorjahr im Wembley Stadium empfand er als ein zweites Heimspiel. Die Jacksonville Jaguars nehmen ihre gesamte Mannschaft, einschließlich des Practice Squads, für diese Auswärtsspiele ins Ausland mit, was eine einzigartige Fanbase in einem anderen Land schafft. Für normale Auswärtsspiele wird der Practice Squad hingegen nicht rekrutiert.

Was die aktuelle Saison betrifft, so gibt es keine direkten Pläne für ihn, aufzusteigen. Die meisten Teams halten nur drei Offensive Tackles im aktiven Roster, und bei den Jaguars sind dies erfahrene Spieler mit langen Vertragslaufzeiten und hohen Draft-Positionen. Zierer verweist diese Frage an den General Manager, da er aus Sicht des Spielers niemals als Nicht-Roster-Spieler betrachtet wird. Bis auf Weiteres bleibt er also ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung, ohne jedoch die Bühne zu betreten.