Kilian Zierer: NFL-Offensive Tackle bei Jacksonville Jaguars wartet seit 3,5 Jahren auf Pflichtspieleinsatz

Kilian Zierer spielt seit dreieinhalb Jahren in der NFL bei den Jacksonville Jaguars, absolvierte aber noch kein Pflichtspiel. Ein Einblick in die harte Realität des Practice Squad.

Der 26-jährige Offensive Tackle Kilian Zierer ist seit dreieinhalb Jahren in der National Football League aktiv, hat jedoch bis heute kein Pflichtspiel bestritten. Der Sportler trainiert jede Woche mit dem Team der Jacksonville Jaguars und beobachtet die Spiele am Wochenende aus der Distanz. Dieser Zustand ist für den 26-Jährigen eine immense mentale Herausforderung, da er jeden Tag mit den Profis übt, aber am Sonntag nicht auf dem Feld steht. Zierer kam im Jahr 2023 als Undrafted Free Agent von der Universität Auburn nach Houston, bevor es 2025 weiter zu den Jaguars zog. Er berichtet offen über die Emotionen, die mit dieser Situation verbunden sind, und erklärt, was ihm noch fehlt, um seinen Durchbruch zu feiern.

Training mit den Jaguars ohne Spielzeit

Die Jacksonville Jaguars stehen aktuell vor der achten Spieltagswoche mit einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen. Sie führen damit die Division der AFC South an. Zierer war Teil der letzten Auswärtsreise nach London, wo das Team in Wembley antrat. Für ihn und seine Familie ist Florida ein freundlicher Aufenthaltsort, da er nur fünf Stunden von seiner Heimat entfernt liegt und es der Bundesstaat seiner Ehefrau ist. Im Trainingslager kann das warme Wetter jedoch anstrengend werden. Er trainiert die komplette Woche mit dem Kader, wird am Sonntag aber nicht eingesetzt. Diese Diskrepanz zwischen Trainingseinsatz und Spielfeldabwesenheit empfindet er als den schwierigsten Teil seiner bis dato verlängerter Sportlerkarriere.

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Der deutsche Offensivspieler erklärt, dass er das Gefühl hat, zwar Teil der Organisation zu sein, aber letztlich nur dabei zu sein. Dies nervt ihn am meisten, da er die Situation nicht kontrollieren kann. Er kann nur so gut trainieren, wie es ihm möglich ist, und darauf hoffen, dass ihn die Verantwortlichen bemerken. Eine Veränderung kann jederzeit eintreten, wenn ein Platz im Roster frei wird. Er bleibt optimistisch, da jede Woche neue Chancen bieten können. Die Motivation, weiterzumachen, ist vorhanden, trotz der Frustration über die ausbleibenden Einsätze. Er zieht Vergleiche zu früheren Stationen und hebt die Besonderheit der aktuellen Teamkultur hervor.

Besondere Atmosphäre in London und Roster-Realität

Zierer erinnert sich gern an seine Zeit in London, die er als ein zweites Heimspiel beschreibt. Das erste Jahr bei den Jaguars startete direkt mit einem Flug nach Wembley. Der große Unterschied zu allen vorherigen Teams besteht darin, dass man jährlich für eine Woche im Ausland spielt und dort eine zweite Fanbase aufbaut. Weil die Mannschaft fast zwei Wochen dort verbrachte, war der gesamte Kader vor Ort. Bei normalen Auswärtsspielen nehmen die Jaguars jedoch nicht den Practice Squad mit. Dies ist ein signifikanter Unterschied in der Teamdynamik und der persönlichen Erfahrung der Spieler, die nicht im aktiven Aufgebot stehen.

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Ob Zierer in den nächsten Spielen aufläuft, hängt von taktischen und personellen Entscheidungen ab. Er weist darauf hin, dass die meisten Teams nur drei Offensive Tackles im aktiven Kader haben. Bei den Jaguars sind diese drei Positionen seit sechs, sieben oder acht Jahren besetzt. Die Spieler auf diesen Positionen waren entweder First- oder Second-Round-Draftpicks oder verfügen über hochdotierte Verträge. Diese historische Persistenz macht es extrem schwer, in den Kader einzusteigen. Zierer muss also überdurchschnittlich performen und die richtigen Opportunitäten abwarten, um vorzurücken.

Zurzeit ist die Situation auf der Offensive Line durch die Regeländerungen im NFL-Roster etwas entspannter. Man hat mehr Spieler im aktiven Aufgebot, als am Sonntag tatsächlich auf dem Platz stehen müssen. Normalerweise sind ein oder zwei Spieler der O-Line inactive, sind aber jetzt aktiv. Was dies für andere bedeutet, wird wahrscheinlich erst nach der Bye Week klar. Eine Verletzung führt nicht automatisch zu seinem sofortigen Einsatz, da noch ein weiterer Offensive Liner auf der Injured Reserve Liste steht und zurückkehren kann. Die größten Chancen auf einen Vertragsabschluss liegen traditionell vor der Saison, aber solange er dabei ist, sieht er eine realistische Chance.

Harte Realität des NFL-Geschäfts ohne Menschlichkeit

Seit seinem Einstieg in die Liga hat Zierer fünf verschiedene NFL-Organisationen von innen gesehen. Was ihn am meisten überrascht hat, ist die rein geschäftliche Natur der Liga. Er beschreibt Szenarien, in denen ein Spieler neben ihm saß und bereits zweieinhalb Stunden später entlassen wurde. Es gab Fälle, in denen Spieler nur zwei Tage im Team waren. Das Geschäft basiert fast ausschließlich auf Zahlen und statistischen Werten. Es geht um Menschen und Spieler, aber am Ende steht die Rotation im Vordergrund, die der Klub anordnet. Es ist völlig irrelevant, ob man einen Zwölf-Monats-Mietvertrag hat oder seine ganze Familie mitgebracht hat. Die Situation kann sich von einem Tag auf den anderen ändern.

Diese Instabilität ist in fast keinem anderen Beruf zu finden. Man merkt die Härte erst, wenn es selbst passiert oder wenn man einen Kollegen sieht, den man seit zwei Tagen kennt und der plötzlich wieder weg ist. Zierer räumt ein, dass im Endeffekt nur das Gewinnen zählt und dabei menschliche Aspekte leider manchmal nicht vorhanden sind. Dies ist jedoch eine Konsequenz, die jeder bewusst in Kauf nimmt, wenn er sich für diesen Sport entscheidet. Unter den Spielern gibt es wenig Probleme, da jeder weiß, wer der bessere Spieler ist. Niemand verbreitet schlechte Laune über die eigenen Teammates, da die Hierarchie klar ist. Die Konflikte richten sich eher gegen die Entscheidungsträger.

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Man weiß irgendwann, was auf einen zukommt, aber es wird niemals einfacher, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Zierer vergleicht dies mit jedem anderen Job, da niemand gerne gefeuert wird. Trotzdem macht er weiter, da er an seine Fähigkeiten glaubt und die Chance auf den großen Durchbruch nicht aufgeben will. Die Kombination aus harten Trainingsbedingungen, mentaler Disziplin und dem Verständnis für die geschäftlichen Abläufe ist sein täglicher Begleiter. Er bleibt ein integrierter Teil der Vorbereitung, auch wenn die Spotlight-Belichtung ausbleibt. Seine Geschichte ist ein exemplarisches Beispiel für die Härte des American Football auf der höchsten Ebene.