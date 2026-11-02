Kilian Zierer: Offensiv-Tackle der Jacksonville Jaguars im Interview

NFL-Profis Kilian Zierer beschreibt den Alltag als Practice-Squad-Spieler, die Härte der Liga und seine Perspektive auf die Saison der Jacksonville Jaguars.

Der deutsche Offensive Tackle Kilian Zierer steht seit dreieinhalb Jahren in der National Football League, absolvierte aber bis heute kein Pflichtspiel. Der 26-Jährige trainiert wöchentlich mit den Jacksonville Jaguars, verpasst jedoch jede Woche die Partien im Stadion. Im Gespräch offenbart der Angreife, wie es sich anfühlt, ständig Teil des Teams zu sein, aber nicht auf dem Feld zu stehen. Zudem erläutert Zierer, was ihm für den endgültigen Sprung noch fehlt und welche Ziele die Jaguars in der aktuellen Saison verfolgen.

Der Alltag im Practice Squad

Kilian Zierer kam im Jahr 2023 als Undrafted Free Agent von der Auburn University nach Houston. Im Jahr 2025 wechselt er zu den Jacksonville Jaguars, die aktuell vor Week 8 mit einer Bilanz von 4:2 die AFC South anführen. Zierer war in London dabei, trainiert mit den Stars des Teams, muss am Sonntag jedoch als Zuschauer bleiben. Er beschreibt diesen Zustand als den schwierigsten Teil seiner Karriere. Man sei zwar physisch präsent, fehle aber im entscheidenden Moment. Die Unsicherheit, ob man plötzlich im aktiven Kader steht, behält man nicht unter Kontrolle. Stattdessen konzentriert man sich auf bestmögliches Training, um aufgefallen zu werden.

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Die Lage in Florida gefällt Zierer gut, da er nur fünf Stunden von seiner Heimat entfernt ist. Der Bundesstaat ist auch der Herkunftsstaat seiner Frau, was die persönliche Seite der Sache erleichtert. Im Trainingslager macht das Wetter die Sache jedoch anstrengender. Zierer betont, dass man immer dort am besten sei, wo man angestellt ist. Eine umfassende Einordnung seines Lebenswegs werde er wahrscheinlich erst treffen, wenn er mit seiner aktiven Zeit in der Liga fertig ist. Er spielt nicht in einer Nische, sondern im vollen Programm der anderen Profis mit.

Strukturelle Hürden und Kaderentscheidungen

Warum Kilian Zierer bisher nicht zum Einsatz kommt, liegt vor allem an mathematischen und strukturellen Gründen. Die meisten Teams haben nur drei Offensive Tackles im aktiven Roster. Diese drei Positionen sind mit Spielern besetzt, die seit sechs, sieben oder acht Jahren dabei sind. Es handelt sich um Erst- oder Zweitronde-Picks mit hochdotierten Verträgen. Für einen neuen Spieler ist es daher extrem schwer, in diese geschlossenen Strukturen einzudringen. Zierer verweist darauf, dass dies eine Frage der Zahlen und nicht der Leistungsfähigkeit sei.

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Derzeit sind mehr Spieler im aktiven Roster, als an einem Spieltag auf dem Platz stehen dürfen. Normalerweise sind ein oder zwei Spieler der O-Line inactive, was bedeutet, dass andere Spieler ihre Plätze einnehmen. Die Auswirkungen auf Zierer und andere Reserve-Spieler zeigen sich wahrscheinlich erst nach der Bye Week. Eine Verletzung führt nicht zwangsläufig dazu, dass er kurzfristig auf dem Platz steht. Es befindet sich noch ein weiterer O-Liner auf der Injured Reserve Liste, der zurückkehren könnte. Die Chancen, ins Team zu kommen, sind vor Saisonstart am höchsten.

Ein harter Markt ohne viel Menschlichkeit

Seit fünf Jahren betrachtet Kilian Zierer NFL-Organisationen von innen. Was ihn am meisten überrascht hat, ist die absolute Härte des Geschäfts. Ein Spieler kann neben ihm sitzen und zweieinhalb Stunden später bereits entlassen worden sein. Manchmal sind Spieler nur zwei Tage im Team, weil die Liga auf strengen Zahlen basiert. Es geht zwar um Menschen, am Ende rotieren die 53 Roster-Spieler und die 16 bis 17 Spieler der Practice Squad, wie der Klub es benötigt.

Diese Rotationslogik macht keinen Unterschied, ob man einen Zwölf-Monats-Mietvertrag hat oder seine ganze Familie mitgebracht hat. Die Situation kann sich von heute auf morgen ändern. Dies sei etwas, das man in fast keinem anderen Beruf erlebe. Zierer gibt zu, dass die Menschlichkeit in diesem Geschäft manchmal fehle. Man habe sich jedoch selbst für diesen Weg entschieden. Jeder wisse ungefähr, worauf er sich einlasst. Es gehe am Ende nur ums Gewinnen und darum, wer der bessere Spieler ist.

Spielerkultur und zukünftige Perspektiven

Unter den Spielern selbst herrscht wenig Konflikt. Jeder wisse, wo er im Ranking steht. Es habe keinen Sinn, schlechte Laune zu verbreiten, da die Hierarchie auf der Leistung beruhe. Probleme entstehe eher mit den Entscheidungsträgern, nicht mit den Teammates. Zierer vergleicht diese Akzeptanz mit anderen Jobs. Irgendwann wisse man, was auf einen zukommt, aber es werde nie einfacher. Keiner mag es, gefeuert zu werden. Dennoch bleibt er dabei, solange eine Chance besteht, in diesem Umfeld zu bestehen. Seine Motivation speist sich aus der täglichen Nähe zum Spiel und den Stars der Liga.

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Die Erfahrung in London war für Zierer besonders wertvoll. Dort spielte man im Wembley Stadium, was sich wie ein zweites Heimspiel anfühlte. Der Unterschied zu anderen Teams, bei denen er vorher war, liegt in der internationalen Präsenz. Die Jaguars sind jedes Jahr eine Woche im Ausland und haben eine zweite Fanbase in einem anderen Land. Weil das Team lange dort war, war der gesamte Kader mit dabei. Zu normalen Auswärtsspielen nehmen die Jaguars die Practice Squad jedoch nicht mit. Für Zierer bleibt die Arbeit in Florida eine wichtige Etappe in seiner langfristigen Entwicklung.