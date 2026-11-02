Kim Antonelli wird jüngster Formel-1-Weltmeister 2026

Der 18-jährige Italiener Kim Antonelli gewinnt den WM-Titel 2026 in Mexiko und bricht Sebasian Vetters Rekord. Der Mercedes-Pilot löst den Deutschen als jüngster Champion ab.

Der italienische Formel-1-Pilot Kim Antonelli hat am Sonntag in Mexiko den dritten Platz belegt und sich damit den Titel des jüngsten Weltmeisters aller Zeiten gesichert. Mit diesem historischen Triumph löst der 18-jährige Mercedes -Fahrer den Deutschen Sebastian Vettel von seinem Thron, dessen Rekord zuvor mehr als fünfzehn Jahre lang Bestand hatte. Die Zeremonie markiert einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Motorsports, da Antonelli nun den Titel des Formel-1-Weltmeisters 2026 trägt. Sein Erfolg wird als spektakulärer Durchbruch gewertet, der die nächste Generation der Rennfahrer auf die Bühne der größten Klasse katapultiert. Die Emotionen im Fahrerlager waren extrem hoch, als die Nachricht von der Krönung des neuen Stars die Runde erregte.

Vettel bricht seinen eigenen Rekord

Sebastian Vettel, der im Jahr 2010 im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen seinen ersten Titel gewann, gibt nun den Rekord für den jüngsten Weltmeister ab. Kim Antonelli ist bei seinem Triumph mehr als drei Jahre jünger als Vettel zu jenem historischen Zeitpunkt war. Diese Differenz unterstreicht die extreme Jugend und das enorme Talent des neuen Champions. Die Verschiebung des Rekordhalters markiert ein symbolisches Machtwechsel-Generationswechsel im Sport. Vettel bleibt ein angesehener Akteur, obwohl er den Titel des Jüngsten nicht mehr innehat.

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Bewegende Worte des Vierfachen

Kurz nach dem Ereignis richtete der 39-jährige Deutsche bewegende Worte an den neuen Weltmeister über die Social-Media-Plattform Instagram. Vettel gratulierte Antonelli zu seinem Triumph und betonte, dass nur ganz wenige Menschen in der Geschichte des Rennsports diese Leistung vollbracht haben. Er hob hervor, dass niemand dies in einem so jungen Alter erreicht habe wie der Italiener. Der ehemalige Champion pries die Neugier, die Fähigkeit zuzuhören und die schnelle Lernbereitschaft des neuen Stars. Er beschrieb Antonelli als furchtlos und sauber fahrend, der stets am Limit agierte.

Rückblick auf Vetters ersten Sieg

Vettel erinnerte sich in seinem Statement an das Gefühl, als er seinen ersten Titel gewann, und beschrieb eine überwältigende Flut von Emotionen. Er erzählte, dass die Welt um ihn herum mit voller Geschwindigkeit an ihm vorbeirauste, als er das Auto verließ und die Ziellinie überquerte. Dieses Erlebnis sei wie ein einziger Rausch gewesen, den man tagelang nicht verarbeiten konnte und der den Schlaf raubte. Er warnte Antonelli, sich auf diese intensive Erfahrung vorzubereiten. Der ehemalige Weltmeister teilte seine persönliche Geschichte, um dem Nachfolger Orientierung zu bieten.

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Die Bedeutung der Trophy und des Ganzen

Ein weiteres wichtiges Gefühl, das Vettel beschrieb, trat erst später ein, als er die Trophäe in den Händen hielt und die Namen aller anderen Champions las. In diesem Moment fühlte er Stolz und Zufriedenheit, weil ihm klar wurde, dass das Schönste nicht der Moment des Sieges war. Es waren vielmehr all die Rennen, die ihn bis zu diesem Punkt geführt hatten, und jedes Einzelne prägte ihn. Vettel betonte, dass es nie nur ein einziges entscheidendes Rennen gibt, sondern der gesamte Weg zählt. Er versicherte Antonelli, dass er bald wieder den Drang verspüren wird, weitere Rennen zu gewinnen.

Ratschlag für den neuen Champion

Zum Ende seines langen Statements gab Vettel einen wichtigen Ratschlag an den neuen Meister: Große Erfolge können die Wahrnehmung der Menschen verändern, aber man sollte nicht ändern, wie man andere sieht. Er forderte Antonelli auf, rauszugehen und den Moment zu genießen. Das Statement endete mit einer festen Umarmung und einem zärtlichen Ciao. Diese Worte der Weisheit eines legendären Fahrers begleiten nun den Einstieg eines neuen Idols in die Oberklasse. Die Formel 1 feiert damit einen neuen Stern am Himmel des Motorsports.