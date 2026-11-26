Nordkorea unterbricht gemäß ukrainischen Geheimdienstberichten die militärische Unterstützung Moskaus. Die Gründe und Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg im Detail.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die Lieferung militärischer Ausrüstung an Russland vorübergehend gestoppt. Dieser Schritt wird laut Berichten des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR eingeleitet, nachdem Moskau seine öffentlichen Darstellungen zur bilateralen Zusammenarbeit als unvereinbar mit der engen strategischen Partnerschaft abgetan hatte. Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin stellt dies einen signifikanten Rückschlag in der Versorgungskette seines Angriffskrieges gegen die Ukraine dar.

Stop der militärischen Lieferketten

Kim Jong Un hat die Ausfuhren von kritischen Waffensystemen, darunter die ballistischen Raketen vom Typ KN-23 und Artilleriegranaten, vorübergehend ausgesetzt. Der HUR berichtet zusätzlich, dass russische Militärtransportflugzeuge derzeit keine Erlaubnis mehr erhalten, den Luftraum Nordkoreas zu überfliegen. Diese Maßnahmen unterbrechen die bereits etablierte logistische Verbindung, die seit 2023 massiv ausgebaut wurde und deren Basis der im Jahr 2024 unterzeichnete Vertrag über strategische Partnerschaft mit gegenseitigem Beistand bildete.

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Streit um öffentliche Erklärungen

Der Auslöser für diese Zuspitzung liegt in diplomatischen Uneinigkeiten über die öffentliche Kommunikation. Nordkoreas Außenministerin Choe Son Hui forderte von der russischen Seite eine offizielle Erklärung an, da die jüngsten Statements aus Moskau nicht dem Charakter des engen Bündnisses zwischen Pjöngjang und der russischen Führung entsprachen. Diese Diskrepanz zwischen der vereinbarten strategischen Allianz und den tatsächlichen öffentlichen Bekenntnissen führte dazu, dass Kim Jong Un persönlich die Reißleine zog und die Zusammenarbeit kurzfristig pausierte.

Personelle Verluste und Kriegsbeitrag

Neben der Unterbrechung der materiellen Versorgung bleibt die menschliche Komponente des Konflikts hochaktuell. Rund 14.000 nordkoreanische Soldaten wurden zur Unterstützung der russischen Armee entsandt, was die Intensität der Kooperation belegt. Nach Angaben südkoreanischer, ukrainischer und westlicher Geheimdienste sind bereits mehr als 6.000 dieser Soldaten getötet worden. Diese hohen Verlustzahlen verdeutlichen, dass Nordkorea nicht nur als Lieferant, sondern als direkter Konfliktpartei im Krieg gegen die Ukraine fungiert.

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Strategische Unberechenbarkeit des Bündnisses

Die aktuelle Eskalation zeigt die fragilen Aspekte der Allianz zwischen Wladimir Putin und Kim Jong Un. Obwohl Putin im September 2024 die enge Freundschaft mit Pjöngjang öffentlich beschwor und weitere Ausbaumaßnahmen versprach, offenbart die jetzige Pause, wie unbequem die Partnerschaft mit dem als unberechenbar geltenden nordkoreanischen Führer sein kann. Moskau verliert durch diese Maßnahme kurzzeitig Zugang zu einem wichtigen Lieferanten für Raketen und große Mengen Artilleriemunition, was die logistischen Herausforderungen im Ukraine-Krieg verschärft.

Auswirkungen auf die Kriegsführung

Für den weiteren Verlauf des Krieges gegen die Ukraine bedeutet dieser Stopp eine vorübergehende Entlastung der ukrainischen Truppen, da der Nachschub an spezifischen Waffensystemen wie den KN-23-Raketen gestoppt ist. Die geopolitische Dynamik zwischen zwei der engsten Partner Moskaus hat sich deutlich verändert. Die Ereignisse in Pjöngjang demonstrieren, dass selbst strategische Bündnisse im Konfliktfall von den individuellen Kalkülen und diplomatischen Stimmungen der jeweiligen Machthaber abhängen können, was die langfristige Planungssicherheit für Kiew und die westlichen Verbündeten beeinflusst.