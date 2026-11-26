Nordkoreas Fhrer Kim Jong-un hat den Ausbau taktischer Atomwaffen gefordert. Er bezeichnete den Atommacht-Status als unantastbar und warnte vor Konsequenzen bei Infragestellung.

Kim Jong-un, der Machthaber der Demokratischen Volksrepublik Korea, hat den weiteren Ausbau des nuklearen Programms seines Landes angeordnet. Dabei legte er besonderen Fokus auf die Entwicklung und Produktion taktischer Atomwaffen. Dies geschah während eines Inspektionsbesuchs in einer nicht näher spezifizierten Nuklearanlage, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Der nordkoreanische Fhrer betonte dabei die strategische Notwendigkeit, der Nutzung kleinerer Nuklearsprengknge mit unterschiedlichen Einsatzprofilen maximale Aufmerksamkeit zu widmen.

Unantastbarer Atommacht-Status als rote Linie

Kim Jong-un erklrte in seiner Rede, dass der Status Nordkoreas als Atommacht absolut unantastbar sei. Jeder Versuch, diesen verfassungsmäßig verankerten Status infrage zu stellen, werde von der Regierung in Pjöngjang als offene Kriegserklärung gewertet. Diese klare Ansage soll als Abschreckungsstrategie gegen internationale Druckkampagnen dienen. Taktische Atomwaffen unterscheiden sich dabei von strategischen Waffen, da sie kleinere Sprengköpfe mit geringerer Auswirkung besitzen. Sie sind konzipiert, um in konkreten militärischen Auseinandersetzungen zielgerichtet eingesetzt zu werden, anstatt primr der strategischen Abschreckung zu dienen.

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Kontext zur taktischen Nuklearstrategie

Bereits vor fnf Jahren hatte Kim Jong-un die Entwicklung kleinerer Atomwaffen als explizites strategisches Ziel ausgegeben. Seitdem gibt es keine unabhngig überprüfbaren Hinweise darauf, ob Pjöngjang bereits über einsatzfähige taktische Nuklearwaffen verfugt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit Sitz in Wien berichtete erst vergangener Woche, dass Nordkorea seine bestehende Atomanlage Yongbyon seit September kontinuierlich ausbaut. Der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi bezeichnete die fortgesetzte Ausweitung des Urananreicherungsprogramms als höchst besorgniserregend.

Schätzungen zur Nuklearkapazitäten

Seit 2006 hat Nordkorea sechs Atomwaffentests durchgeführt, wobei der letzte Test im September 2017 stattf. Die genaue Zahl der verfügbaren Sprengköpfe ist umstritten. Südkoreas damaliger Verteidigungsminister Ahn Gyu Back erklärte im August, dass Pjöngjang über bis zu 120 Atomsprengköpfe verfugen könnte. Diese Angabe ist jedoch als grobe Schätzung einzuordnen. Andere Institutionen wie die Federation of American Scientists (FAS) und das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri gehen von rund 60 nordkoreanischen Atomsprengköpfen aus. Diese Diskrepanz unterstreicht die mangelnde Transparenz des nordkoreanischen Programms.

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Internationale Sanktionen und geopolitische Spannungen

Wegen des Atom- und Raketenprogramms steht Nordkorea seit 2006 unter weitreichenden UN-Sanktionen. Dennoch zeigen sich Schwachen in der Durchsetzung dieser Maßnahmen. Russland verstößt mittlerweile gegen die Sanktionen und hat im Jahr 2024 mit seinem Veto die Verlängerung eines UN-Expertengremiums zur Sanktionsüberwachung verhindert. Diese politische Unterstützung ermglicht Pjöngjang, seine militärischen Projekte fortzusetzen. Nordkorea unterstützt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aktiv mit Soldaten und Waffen.

Auswirkungen auf regionale Sicherheitsarchitektur

Auch China wird von Beobachtern beschuldigt, die internationalen Sanktionen gegenüber Nordkorea zu umgehen. Dies trägt zur weiteren Erosion des nichtverbreitungsregimes bei. Die Kombination aus militärischer Kooperation mit Russland und dem fortgesetzten nuklearen Ausbau stellt eine zunehmende Herausforderung für die Sicherheitsarchitektur in Ostasien dar. Die internationale Gemeinschaft reagiert bislang mit wachsender Besorgnis, insbesondere da die diplomatischen Kanäle zur Überprüfung der Nuklearaktivitäten kaum noch funktionieren. Die weitere Entwicklung wird stark davon abhängen, wie die großen Mchte auf diese Eskalation reagieren und ob es gelingt, den Druck auf Pjöngjang wieder zu erhöhen.