Kim Kardashian am Strand mit Unbekanntem in Hochzeitskleidern - Ist eine Hochzeit in Sicht?

Reality-Star Kim Kardashian löste mit einem Strandfoto Spekulationen über eine geheime Hochzeit aus. Fans staunten über das Foto, auf dem Kim in einem weißen Hochzeitskleid mit einem Mann in hellblauem Anzug am Strand von Malibu küsst. Ist die Kurven-Queen heimlich wieder verheiratet?

Reality-Star Kim Kardashian (44) löste mit einem Foto am Strand von Malibu Spekulationen aus. In einem weißen Hochzeitskleid küsst sie einen Mann in hellblauem Anzug. Die Fans fragten sich sofort: Hat Kurven-Queen Kim Kardashian einen neuen Liebsten gefunden? Ist sie heimlich geheiratet? Kim Kardashian war in der Vergangenheit bereits dreimal verheiratet (2014–2022 mit Basketballspieler Kris Humphries, 2011–2013 mit Musikproduzent Damon Thomas und 2000–2004 mit Damon Thomas).

Doch diesmal scheint es anders zu sein. Der romantische Strandauftritt ist zwar ein Hingucker, aber keine unerwartete echte Hochzeit. Das Foto gehört zu den Dreharbeiten der neuen Serie „All’s Fair“. In der Serie spielt Kim Kardashian eine erfolgreiche Scheidungsanwältin, die eine alleinstehende Kanzlei mit ausschließlich weiblichen Anwältinnen führt. Die Traumkulisse am Strand von Malibu, bei Los Angeles, ist die Kulisse für Kims vermeintliche Hochzeit mit Schauspieler Matthew Noszka. Allerdings handelt es sich nur um eine Szene für die Serie. Der neue Trailer zur sechsten Staffel von „The Kardashians“ lässt vermuten, dass Reality-Star Kim Kardashian eine neue Liebe gefunden hat. Wer ihr Herz erobert hat, bleibt aber noch ihr Geheimnis. Kim Kardashian ist nicht nur Hauptdarstellerin, sondern produziert das Projekt auch zusammen mit dem renommierten Regisseur Ryan Murphy (59). Neben Kim als sexy Anwältin gehören auch Hollywood-Größen wie Naomi Watts (56) und Glenn Close (77) zum Cast. Murphy beschreibt die Serie als „hochklassigen, glamourösen und sexy Krimi für Erwachsene“. In der Strand-Szene küsst Kim den Schauspieler Matthew Noszka, der in dem Film „No Hard Feelings“ mitspielte. Welche Rolle er genau in der Serie übernimmt, ist noch nicht bekannt. Matthew Noszka wurde zunächst als Model für Luxusmarken wie Boss, Ralph Lauren und Versace bekannt. Im Oktober 2024 stand er mit Sängerin Miley Cyrus vor der Kamera für eine Kampagne. Privat ist er mit Model Inanna Sarkis verlobt, mit der er eine Tochter (4) hat. Auch wenn Schauspieler Matthew Noszka (32) auf den neuesten Fotos Kim Kardashian küsst, schlägt sein Herz nur für seine Verlobte Inanna Sarkis (31).





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KIM KARDASHIAN HOCHZEIT STRAND MALIBU ALL's FAIR NEUER LIEBLING MATTHEW NOSZKA THE KARDASHIANS

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kim Kardashian spricht über die Liebe: Das ist ihr größtes Dating-No-GoIhr Herz würden wohl Millionen Männer gerne erobern. Das muss Kims Traummann mitbringen.

Weiterlesen »

Clanpopularität: Kim Kardashian ist plötzlich hauptberuflich »Momager« von Tochter North WestMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Frauen entdecken beweglichen Stein am Strand - es ist ein Schildkröten-SchatzZwei Frauen entdecken bei einem Ruder-Ausflug in den USA eine mysteriöse Holzkiste am Strand. Darin finden sie einen schlammbedeckten Stein, der sich plötzlich bewegt. Als das ominöse Etwas einen Kopf herausstreckt, erkennen sie: Es handelt sich um Schildkröten, die in der Kiste gefangen sind.

Weiterlesen »

Kim Kardashian enthüllt geheime Liebe im Kardashians-TrailerKim Kardashian ist seit einiger Zeit Single. Der Teaser zur neuen 'The Kardashians'-Staffel lässt allerdings etwas ganz anderes vermuten...

Weiterlesen »

Kim Kardashian: Sie hat offenbar einen neuen PartnerUnternehmerin Kim Kardashian erzählt im neuen Trailer zu ihrer Reality-Sendung, dass sie nie Single bleiben wollte und jemanden datet.

Weiterlesen »

Kim Kardashian bleibt doch nicht Single: „Ich habe euch angelogen“Kim Kardashian wieder vergeben? Das deutet sie jetzt im Trailer zur 6. Staffel von „The Kardashians“ an. Er soll sogar einen eigenen Kleiderschrank bekommen

Weiterlesen »