Hohe Absätze trotz geschwollener Füße: Kim Kardashian bereut ihre Schwangerschaftslooks mit North noch heute.

auf vergangene Modetrends zurück. Dabei kam ein Thema zur Sprache, das sie bis heute schmerzt: ihre Outfits aus der Schwangerschaft mit ihrer ältesten Tochter.

Im Jahr 2013 setzte der Realitystar trotz Babybauch fast ausnahmslos auf hohe Absätze. Dabei hatte sie mit starken Wassereinlagerungen zu kämpfen, ihre Füße waren deutlich angeschwollen. Wenn sie die Schuhe auszog, sah man darauf die Abdrücke ganz genau. Die Erinnerung daran geht der Unternehmerin noch immer nahe: "Und diese Zeit hat meine Seele wirklich verletzt.

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Und wenn ich daran denke ... ach, ich kann gar nicht. Es macht mich traurig. Ich könnte weinen.