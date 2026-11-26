Kim Kardashian kehrt als Star-Anwältin Allura Grant in der zweiten Staffel von All's Fair zurück. Die Serie vereint High Fashion, Scheidungskriege und Machtspiele.

Kim Kardashian (46) feiert als Schauspielerin und Star-Anwältin im Netflix-Universum weiterhin beachtliche Erfolge mit ihrer Rolle in der Serie " All's Fair". Die zweite Staffel der Produktion, die auch auf Disney+ verfügbar ist, dreht sich erneut um die mächtige Allura Grant und ihre turbulenten Fälle. Die Serie etabliert sich zunehmend als das perfekte Guilty Pleasure für das Fernsehen. Sie kombiniert Hochglanz-Ästhetik mit den emotionalen Ausläufern von Scheidungen und Intrigen. Frauen, die hier lieber zurückschlagen als klein beizugeben, dominieren die Bildschirme. Die narrative Struktur setzt dabei stärker auf die Mischung, die die Serie zu einem Erfolg macht. Luxus und Scheidungen treffen auf harte Reality-Checks.

Machtspiel und Glamour als Erfolgsformel

Dieser Erfolg ist schnell erklärt, da "All's Fair" bewusst keine staubtrockene Anwaltsserie sein will. Im Fokus stehen weniger die trockenen Juristenparagraphen als vielmehr die reinen Aspekte von Macht, Geld und Sex. Die persönlichen Freundschaften und verletzen Egos der Figuren bilden das eigentliche Herzstück der Handlung. Die juristischen Fälle dienen lediglich als Bühne für persönliche Katastrophen, die aus dem Ruder laufen können. Die Anwältinnen kümmern sich zwar um Scheidungen von Klienten, doch in ihrem eigenen Leben tobt mindestens ein genauso turbulentes Chaos. Über allem liegt der typische Look von Schöpfer Ryan Murphy, der schillernd, extravagant und stets eine Spur größer als das echte Leben wirkt. Diese Ästhetik prägt jede Szene und unterstreicht die Inszenierung.

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Besetzung und dramatische Figurenkonstellation

Im Mittelpunkt der zweiten Staffel bleibt unangefochten Kim Kardashian mit ihrer Figur Allura Grant. Diese bewegt sich durch die Luxuswelt wie eine Frau, die es gewohnt ist, dass alle Blicke auf sie gerichtet sind, sobald sie einen Raum betritt. Gerade diese Selbstsicherheit verleiht der Besetzung ihren besonderen Reiz. Die Grenze zwischen der fiktiven Figur und der realen Person verschwimmt dabei für das Publikum bewusst. An ihrer Seite agieren eine ganze Menge großer Namen vor der Kamera. Dazu zählen Naomi Watts (58), Niecy Nash-Betts (56), Sarah Paulson (51) und die Hollywood-Legende Glenn Close (79). Diese Stars bilden ein Ensemble, das die High Society und ihre dunklen Geheimnisse perfekt verkörpern kann. Die Schauspielerinnen bringen ihre eigene Präsenz in die Rollen ein.

Neue Fälle und absurde Situationen

Die aktuelle zweite Staffel dreht die Mischung aus Glamour und Chaos noch weiter auf. Schon der Auftakt unter dem Titel "The Scorpio Ball" bringt eine rauschende Party in Szene. Gleichzeitig wird ein ungebetener Feind eingeführt, der die Stimmung kippen lässt. Parallel dazu präsentiert die Kanzlei einen brisanten Scheidungsfall für die Figuren Liberty und Emerald. Die Situation wird danach noch absurder, als der Charakter Dina die Asche ihres verstorbenen Mannes verstreuen will. Der Trip gerät dabei in 30 000 Fuß Höhe völlig außer Kontrolle. Währenddessen erhält Allura einen neuen Bodyguard, der offenbar mehr zu bieten hat als nur Muskeln. Die Spannung in der Kanzlei steigt kontinuierlich.

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Thanksgiving und aufdeckende Geheimnisse

Auch der Feiertag Thanksgiving endet im Kanzlei-Kosmos natürlich nicht besinnlich. Ein eskalierender Scheidungsstreit bringt die ursprünglichen Feiertagspläne der Figuren total durcheinander. Alte Verletzungen brechen in der Gruppe wieder auf und belasten das Klima. Neue Geheimnisse kommen ans Licht und verändern die Dynamik unter den Anwälten. Der zweite Teil der Thanksgiving-Geschichte legt schließlich ein Geheimnis frei, das die Verhältnisse im Unternehmen grundlegend verändern könnte. Diese Entwicklung öffnet die Tür für neue Konflikte und Allianzen. Die Zuschauer dürfen auf die Konsequenzen dieser Enthüllung gespannt sein.

Ausblick auf weitere Episoden und Struktur

Die Serie setzt weiterhin auf eine starke Charakterauszeichnung und visuelle Prachtentfaltung. Jede Episode liefert neue Anhaltspunkte für die langfristigen Fäden der Handlung. Die Figuren Allura, Liberty und Emerald stehen vor der Bewährungsprobe. Ihre persönlichen und beruflichen Grenzen werden ständig getestet. Die Kombination aus Justizdrama und Seifenoper bleibt dabei die ständige Variable. Die Zuschauer werden weiterhin gefesselt sein, wer am Ende die Oberhand behält. Die Serie beweist damit, dass sie mehr ist als nur ein kurzlebiger Trend.