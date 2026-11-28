Scharfe Wings und eine ungewöhnliche Übung: Sarah Paulson bringt Kim Kardashian zu einem überraschenden Karrierescherz.

, wie sie ihre Stimme vor einem Dreh aufwärmt.

"Ich versuche, den Ton für die Resonanz in deine Nase zu bekommen", erklärt sie und macht eine ungewöhnliche Aufwärmtechnik vor.kann darüber nur staunen und reagiert mit einem trockenen Spruch: "Okay, ich höre mit der Schauspielerei auf. " Ernst gemeint ist die Ankündigung allerdings nicht. Vielmehr verfolgt der Realitystar seine neuen beruflichen Pläne weiterhin konsequent.

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"Man ist 16 Stunden am Tag am Set. Es ist ein völlig anderes Kompetenzprofil; man muss eine Figur entwickeln, sich wirklich in diese Figur hineinversetzen und Text auswendig lernen",hat noch weitere Pläne in der Schauspielbranche. Seit Januar dieses Jahres steht sie für die Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" vor der Kamera. Darin spielt sie eine Außenseiterin, die sich einer langjährigen Freundesgruppe auf einem Trip nach Las Vegas anschließt.