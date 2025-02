Kim Kardashians neuer Body zaubert einen Traumhintern - Fans begeistert von der lustigen Werbung

Kim Kardashian hat einen neuen Shapewear-Body entwickelt, der Frauen helfen soll, ihren Traum von einem runden Po und einer vollen Oberweite zu verwirklichen. In einem humorvollen Werbevideo auf Instagram bewirbt sie den Body als magische Lösung für den Traumhintern - ohne Kniebeugen.

Kim Kardashian (44) möchte allen Frauen helfen, ihren Traum von einem runden Po und einer vollen Oberweite zu erfüllen. Anstatt zum Beauty-Doc zu gehen, hat sie einen Shapewear - Body entworfen, der an den richtigen Stellen Volumen zaubert und nicht alles flach drückt. In einem humorvollen Werbevideo auf Instagram bezeichnet sie sich selbst als die „Fairy-Butt-Mother“, was so viel wie die gute Fee für einen knackigen Hintern bedeutet.

„Ich bin hier, um eine Sache in deinem Leben einfacher zu machen“, erklärt die vierfache Mutter in einem Feenkostüm. Der Beitrag enthält zudem die Botschaft: „Unsere ultimativen Po-Verbesserungslösungen lassen deinen Traumhintern auf magische Weise (ganz ohne Kniebeugen) wachsen.“Ob man nun Lust hat, einen Body mit Hintern- und Busenpolstern zu tragen oder nicht – das lustige Video kommt bei Kims Community eindeutig gut an. „Weil die Werbung so lustig ist, würde ich es kaufen“, schreibt ein Fan und fügt einige lachende Emojis hinzu, während eine weitere Nutzerin schreibt: „Ihr Marketing-Team bringt es einfach immer.“ Ein Instagram-User weist unter Kims Beitrag auch darauf hin, dass der neue Body des Reality-TV-Stars vielleicht auch etwas für die neue Frau ihres Ex Kanye West (47) sein könnte, wenn diese mal wieder Probleme bei der Outfit-Wahl habe. Bianca Censori (30) sorgt mit ihren gewagten Auftritten regelmäßig für Schlagzeilen. Bei den Grammy Awards Anfang Februar schoss das Model wohl den Vogel ab: In einem vollkommen transparenten Minikleid aus Netzstoff ließ die 30-Jährige nackte Tatsachen sprechen.





