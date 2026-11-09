Kim Kards Skims Adventskalender: 188 Euro für Krimskrams und nur 12 Türchen

Kim Kardashian löst mit dem 188 Euro teuren Skims Adventskalender heftige Kritik aus. Statt Überraschungen bieten nur 12 Türen Accessoires. Fans fühlen sich verarscht.

Kim Kardashian provoziert mit ihrer Wäsche-Marke Skims erneut massive Wut bei ihren Anhängern. Für den hochpreisigen Adventskalender verlangen die Verantwortlichen stattliche 188 Euro, doch die Inhalte lassen die Erwartungen der Kunden abrupt sinken. Statt luxuriöser Überraschungen warten lediglich Haargummis, Haarspangen und Schlüsselanhänger auf die Käufer. Der Ärger ist groß, da nur zwölf statt der üblichen 24 Türchen zum Öffnen einladen. Dieser Vergleichspreis pro Türchen ist für viele Konsumenten kaum zu rechtfertigen.

Inhaltliche Mängel trotz hoher Kosten

Die Enttäuschung der Kundschaft ist unmittelbar und deutlich spürbar, da der Kalender keine wertvollen Extras bietet. Auf sozialen Medien kursieren bereits zahlreiche Videos, die einen detaillierten Einblick in den Inhalt gewähren. Diese sogenannten Unboxing-Videos ermöglichen potenziellen Käufern, den tatsächlichen Wert der Ware bereits vor dem Kauf einzuschätzen. Dadurch wird die Illusion der Überraschung zunichte gemacht, was den Kaufanreiz weiter mindert.

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Kim Kardashian selbst hält den genauen Inhalt des Kalenders auf der offiziellen Skims-Website offen. Die Produktbeschreibung listet jedes einzelne Accessoire präzise auf, was Transparenz suggeriert, aber keine Begeisterung weckt. Kritiker bemängeln, dass der Preis von 188 Euro in keinem angemessenen Verhältnis zu den billigen Kleinigkeiten steht. Viele Fans berichten, dass sie solche Artikel nicht einmal für 15 Dollar erwerben würden.

Schwere Vorwürfe der Respektlosigkeit

Die emotionale Reaktion der Community ist überschwänglich negativ und reicht von Sarkasmus bis hin zu offenen Beschimpfungen. Eine Nutzerin bezeichnet das Produkt als respektlos und fühlt sich von der Marke schlichtweg auf den Arm genommen. Ein anderer Kommentar vergleicht die Fülle an Krimskrams mit dem Ausmistwagen eines Autos. Diese Vergleiche verdeutlichen, dass die Zielgruppe den hohen Preis als Ausbeutung ihrer Loyalität empfindet.

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Die Kritik zielt nicht nur auf den Gesamtpreis, sondern insbesondere auf die unfaire Aufteilung der Überraschungen ab. Normalerweise bieten Adventskalender 24 Türen, was den täglichen Vorfreude-Faktor erhöht. Dass Kim Kardashian hier nur 12 Türen bereitstellt, wirkt auf viele Konsumenten wie eine reine Preistreiberei ohne entsprechenden Mehrwert. Die Erwartungshaltung bei einem Luxus-Produkt dieser Preisklasse ist naturgemäß deutlich höher.

Strategischer Rückzug durch Rückerstattungen

Als Reaktion auf die wachsende Unruhe meldet sich ein Influencer mit Informationen zu einer möglichen Lösung. Demnach bietet Skims Kunden die Möglichkeit an, den Kalender vollständig zurückzusenden. In diesem Fall erhalten die Käufer den kompletten Kaufpreis erstattet, was die finanzielle Verlustgefahr minimiert.

Alternativ besteht die Option, die Artikel zu behalten und einen Einkaufsgutschein im Wert von 150 Dollar zu erhalten. Dieser Gutschein dient als psychologischer Trostpflaster, um den Kunden bei der Marke zu halten. Ob dieser Kompromiss die verärgerten Fans tatsächlich wieder milde stimmt, bleibt abzuwarten. Fakt ist jedoch, dass die Weihnachtsstimmung durch die Preiskalkulation nachhaltig gestört wurde.