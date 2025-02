Die 24-jährige südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron ist am Sonntagnachmittag (17. Februar) in ihrer Wohnung in Seoul verstorben. Die Behörden sehen keinen Hinweis auf ein Verbrechen, die genaue Todesursache ist noch unklar.

Die südkorea nische Schauspielerin Kim Sae-ron ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Eine Freundin entdeckte sie am Sonntagnachmittag (17. Februar) tot in ihrer Wohnung in Seoul, wie die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Es gibt laut den Beamten bislang keine Hinweise auf ein Verbrechen und die genaue Tod esursache wird derzeit untersucht. Kim Sae-ron zählte zu den vielversprechenden Schauspieltalenten Südkorea s.

Bereits im Alter von 17 Jahren lief sie über die roten Teppiche des Landes. 2009 erlangte sie durch ihre Rolle in „A Brand New Life“ Bekanntheit und war eine der jüngsten Schauspielerinnen, die das Filmfestival in Cannes besuchte. Mit „The Man from Nowhere“, dem erfolgreichsten südkoreanischen Film des Jahres 2010, erreichte ihre Karriere einen ersten Höhepunkt. Im Jahr 2014 übernahm Kim Sae-ron eine Hauptrolle im preisgekrönten Film „Dohee – Weglaufen kann jeder“. Zuletzt wurde sie durch die Netflix-Serie „Bloodhounds“, die 2023 ausgestrahlt wurde, weltweit bekannt. Trotz dieser Erfolge hatte Kim Sae-ron auch mit rechtlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2023 wurde sie zu 13.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Sie hatte betrunken in Seoul einen Autounfall verursacht, bei dem sie mehrere Bäume und eine Leitplanke gerammt und Teile des Stromnetzes lahmgelegt hatte. Aufgrund dieses Vorfalls zog sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Bei „Bloodhounds“ wurden ihre Szenen in den letzten beiden Folgen gestrichen, und ein geplantes Theater-Comeback fand nicht statt





